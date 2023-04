Jeremy Renner: Po wypadku został wyrzucony ze szpitala. Co się stało?

Wiadomości

Jeremy Renner wyznał, że po wypadku został wyrzucony ze szpitala za agresywne zachowanie. Wracający do zdrowia gwiazdor "Avengersów" udzielił kolejnego telewizyjnego wywiadu na temat okoliczności wypadku, któremu uległ 1 stycznia podczas odśnieżania drogi w okolicach swojej posiadłości. Renner wyznał, że uważa się za szczęściarza, bo ważący 6,5 tony pług, który go przejechał, nie spowodował nieodwracalnych obrażeń. Ujawnił też, że z pierwszego szpitala, do którego go zawieziono, został wyrzucony.

Jeremy Renner czuje się już dużo lepiej /Jason Merritt /Getty Images