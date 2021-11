Wiele gwiazd na potrzeby roli przechodzi wizualną metamorfozę lub przejmuje codzienne nawyki granej przez siebie postaci. Wszystko po to, by możliwie jak najwiarygodniej sportretować swojego bohatera. Podobną strategię obrała Jennifer Lawrence na planie nadchodzącej komedii "Nie patrz w górę". Laureatka Oscara wcieliła się w studentkę astronomii, która po dokonaniu odkrycia, że w kierunku Ziemi zmierza zabójcza kometa, regularnie koi nerwy paląc marihuanę. Podczas zorganizowanej kilka dni temu w Los Angeles sesji Q&A aktorka ujawniła, że wzięła sobie do serca radę reżysera obrazu Adama McKaya i przed nakręceniem jednej ze scen zapaliła skręta.

Jennifer Lawrence na haju? "Wszyscy się ze mnie nabijali"

Gwiazda "Igrzysk śmierci", która we wrześniu ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka, zapewniła przy tym, iż jej eksperymenty z konopiami indyjskimi odbyły się, zanim zaszła w ciążę. "Uprzedzając pytania: nie, nie byłam wtedy jeszcze w ciąży. Możemy o tym opowiedzieć, tylko błagam, nie mówcie mojej teściowej" - zażartowała Lawrence, zwracając się do uczestniczącego w dyskusji McKay’a.





"Mieliśmy nagrywać scenę z Meryl Streep, do której nie było napisanych dialogów. Jen zapytała mnie o wskazówki do improwizacji, co zwykle robimy w takich sytuacjach. Bohaterka Jen była w tej scenie na haju. Wtedy wpadłem na pewien pomysł. 'Możesz się zjarać' - poradziłem jej" - wyjaśnił reżyser produkcji.



I zaznaczył, że wywołana marihuaną dezorientacja Lawrence sprowokowała lawinę skierowanych pod jej adresem żartów. "Ciągle zaglądałem do ciebie mówiąc: 'Cześć Jen, chciałem się tylko przywitać. Chyba mam pomysł na monolog twojej bohaterki'. Widząc, w jakim jesteś stanie, odpuszczałem. Patrzyłem na ciebie i myślałem, że nie mogę tego dłużej robić, bo to zbyt wredne. W końcu zostawiłem cię w spokoju" - wspominał McKay. "Byłam wtedy łatwym celem.



"Wszyscy się ze mnie nabijali" - przyznała Lawrence. O tym, czy eksperyment gwiazdy przyniósł zadowalające rezultaty, przekonamy się już za kilka tygodni. "Nie patrz w górę" zadebiutuje na Netfliksie 24 grudnia.



