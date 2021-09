O swojej decyzji Jennifer Aniston poinformowała w programie "Jimmy Kimmel Live". Wyjaśniła, że nie pójdzie na galę Emmy, bo obawia się tzw. wariantu Delta koronawirusa. Wcześniej w wywiadzie dla "In Style" powiedziała, że unika kontaktu z osobami niezaszczepionymi, a także takimi, które odmawiają odpowiedzi na pytanie, czy się szczepiły.



Jennifer Aniston boi się koronawirusa

Jennifer Aniston była ośmiokrotnie nominowana do nagród Emmy. Statuetkę otrzymała tylko raz, w 2002 roku. Oczywiście za rolę Raczej Green w kultowym serialu "Przyjaciele". Teraz ma szansę na nagrodę za odcinek specjalny tej produkcji, czyli "Przyjaciele: Spotkanie po latach".



W programie Kimmela Aniston przyznała, że obawia się o swoje bezpieczeństwo w sytuacji, gdy coraz więcej osób zaraża się wariantem Delta. Zapowiedziała też, że jeżeli podczas najbliższej gali rozdania prestiżowych nagród, nazywanych "telewizyjnymi Oscarami" dostanie statuetkę, to w jej imieniu odbierze ją reżyser Ben Winston.

Jennifer Aniston dodała, że z powodu pandemii większość czasu spędza w domu. Wychodzi tylko do pracy na planie drugiego sezonu serialu "The Morning Show", a także by odwiedzić przyjaciół Jasona Batemana i Courteney Cox lub udzielić wywiadu.



Tegoroczna gala Emmy Award odbędzie się 20 września w namiocie na tarasie kompleksu rozrywkowego L.A. Live, obok Microsoft Theater. Liczba gości została ograniczona do 600. Każdy będzie musiał poddać się badaniu temperatury ciała i przedstawić dowód szczepienia oraz ujemny wynik testu na Covid-19.

Według naukowców z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w USA w ciągu minionej doby zarejestrowano 2585 ofiar śmiertelnych Covid-19.