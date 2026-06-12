"Jezioro stworzenia" opowiada o Sadie Smith, tajnej agentce, która ma zinfiltrować radykalną komunę La Moulin. Na jej czele stoi charyzmatyczny Bruno Lacombe, który zaczyna z kobietą skomplikowaną grę. Granica między założeniami misji oraz manipulacjami guru powoli się zaciera.

Kolejna współpraca Maggie Gyllenhaal z wytwórnią Warner Bros.

Gyllenhaal stanie za kamerą "Jeziora stworzenia" i będzie jedną z jego producentek. Informacje o jej ponownej współpracy z wytwórnią Warner Bros. mogą brzmieć zaskakująco. Ich poprzedni projekt, "Panna młoda!" z 2026 roku, spotkał się z chłodnym przyjęciem widzów i krytyków, a przy budżecie 90 milionów dolarów zarobił jedynie 24 miliony.

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Zbliżające się miesiące będą dla Gyllenhaal wyjątkowo pracowite. W lipcu pojawi się na 60. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Karolowych Warach, gdzie otrzyma nagrodę za całokształt twórczości. Z kolei na początku września uda się do Wenecji, gdzie stanie na czele jury Konkursu Głównego tamtejszego festiwalu. Laureata Złotego Lwa poznamy 12 września.

Maggie Gyllenhaal. Najważniejsze filmy

Urodzona w 1977 roku Gyllenhaal jest uznaną aktorką, laureatką Złotego Globu za miniserial "Uczciwa kobieta". Z kolei drugoplanowa rola w "Szalonym sercu" dała jej nominację do Oscara. Jej debiut reżyserski, "Córka" z 2021 roku, przyniósł jej nagrodę za scenariusz w Wenecji. W tej samej kategorii otrzymała później swoją drugą nominację do Oscara.



