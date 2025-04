Jej nowa rola może wywołać niemałe kontrowersje. Fani już są zaskoczeni!

Greta Gerwig nie przestaje zaskakiwać. W roli Aslana widziałaby... Meryl Streep!

Im dłużej wiadomo, że Greta Gerwig wyreżyseruje dla Netfliksa nowy film oparty na popularnych książkach "Opowieści z Narnii", tym więcej napływa do nas informacji o potencjalnej obsadzie. Informowaliśmy już wcześniej, że Jasoc Isaac jest jednym z kandydatów do roli Aslana. W Białą Czarownicę miałaby wcielić się piosenkarka Charli XCX. Również były agent 007, Daniel Craig, ma uczestniczyć w rozmowach odnośnie potencjalnego angażu.

Reklama

Teraz na jaw wyszła informacja, że w rozmowach ma uczestniczyć również legenda współczesnego kina - Meryl Streep. Według "Nexus Point News" aktorka negocjuje rolę Aslana! Jest to dość niecodzienny wybór, gdyż w poprzednich adaptacjach potężny lew odgrywany był przez mężczyzn, więc może wywołać to niemałe kontrowersje i oburzenie ze strony fanów. Jeśli Streep otrzymałaby rolę oznaczałoby to, że aktorka użyczy głosu postaci, która w książkach jest alegorią Jezusa, mentorem bohaterów i strażnikiem Narnii.

Nowe "Opowieści z Narnii" - co wiemy?

Produkcja ma ruszyć pod koniec roku. Netflix planuje premierę na Święto Dziękczynienia 2026, z ekskluzywnym pokazem Imax przed debiutem na platformie.

Greta ma zrealizować szósty ton znanej serii, czyli "Siostrzeńca czarodzieja". "W szóstym tomie cyklu poznajemy przygody dwójki przyjaciół, Digory’ego i Poli, którzy zostają niespodziewanie przeniesieni z Londynu do Innego Świata przez Andrzeja - wuja Digory’ego, czarodzieja. Spotykają tam złą czarownicę Jadis, poszukują owocu Zaczarowanej Jabłoni i stają się świadkami narodzin Narnii wraz z jej wszystkimi zwierzętami i niezwykłościami" - czytamy w oficjalnym opisie książki wydawnictwa Media Rodzina.

Poprzednia seria rozpoczęła się w 2005 roku filmem "Lew, czarownica i stara szafa". Jak widać, po około 20 latach przyszedł czas na odświeżenie filmów opartych na powieści C.S. Lewisa.

Zobacz też: Gwiazdy powróciły do ikonicznych ról po niemal 30 latach