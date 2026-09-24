Jej nazwisko jest warte fortunę. Właśnie je zmieniła

Karolina Kopeć

Karolina Kopeć

Cały świat zna ją jako Margot Robbie, ale oficjalne dokumenty mówią już coś innego. Po niemal 10 latach małżeństwa z Tomem Ackerleyem aktorka zaczęła figurować pod nazwiskiem męża.

Margot Robbie, kobieta z długimi blond włosami w jasnym topie, stoi na tle kolorowych, rozmytych świateł.
Margot RobbieJas Lehal Media AssignmentsAgencja FORUM

Świat zna ją jako Margot Robbie, ale w oficjalnych dokumentach pojawiło się inne nazwisko. Australijska gwiazda po niemal dekadzie małżeństwa z Tomem Ackerleyem figuruje w brytyjskim rejestrze jako Margot Elise Ackerley.

Margot Robbie w dokumentach jest już Margot Elise Ackerley

Zmianę można zauważyć w brytyjskim rejestrze Companies House. Przy LuckyChap UK Ventures aktorka widnieje obecnie jako Margot Elise Ackerley.

To nazwisko jej męża, brytyjskiego producenta Toma Ackerleya. Para pobrała się w 2016 roku, a ich współpraca od dawna wykracza poza życie prywatne. Razem rozwijają działalność producencką i stoją za LuckyChap Entertainment.

Przez wszystkie te lata aktorka nie zrezygnowała jednak publicznie z nazwiska Robbie. To pod nim występowała w kolejnych filmach i odbierała najważniejsze wyróżnienia.

Elegancko ubrany mężczyzna w czarnym garniturze i kobieta w cekinowej, dopasowanej sukni stoją obok siebie, uśmiechając się do kamery na tle jasnej ściany ozdobionej kwiatami.
Margot Robbie i Tom AckerleyJeff KravitzGetty Images

Na ekranie Margot Robbie może pozostać przy starym nazwisku

W Hollywood nikogo nie powinno to szczególnie dziwić. Nazwisko używane zawodowo nie musi być identyczne z tym, które znajduje się w oficjalnych dokumentach.

W przypadku Robbie ma to dodatkowe znaczenie. Jej nazwisko jest od lat ściśle związane z karierą filmową. Widzowie właśnie jako Margot Robbie poznali ją w "Wilku z Wall Street", "Ja, Tonya", "Pewnego razu... w Hollywood" czy "Barbie".

Na razie nie pojawiła się informacja, by aktorka planowała występować jako Margot Ackerley. Możliwe więc, że nowe nazwisko pozostanie częścią jej życia prywatnego i biznesowego, podczas gdy "Robbie" nadal będzie widniało w czołówkach filmów.

Margot Robbie nie jest jedyną gwiazdą z dwoma nazwiskami

Hollywood zna więcej podobnych przypadków. Salma Hayek po ślubie z François-Henrim Pinaultem zaczęła posługiwać się pełnym nazwiskiem Salma Hayek Pinault. Po latach sama żartowała, że choć od dawna go używa, media i twórcy filmowi wciąż często skracają je do doskonale znanego "Salma Hayek".

Jeszcze wyraźniejszy przykład dała Jennifer Lopez. Po ślubie w 2022 roku jej oficjalne nazwisko brzmiało Jennifer Affleck, ale zawodowo nadal pozostawała Jennifer Lopez. Po zakończeniu małżeństwa wróciła również w dokumentach do nazwiska Lopez.

Takie przypadki pokazują, że dla gwiazdy nazwisko może pełnić dwie zupełnie różne funkcje. Jedno pojawia się w dokumentach, drugie przez lata staje się rozpoznawalnym na całym świecie podpisem zawodowym.

Jennifer Lopez
Jennifer LopezImage Press / BACKGRIDAgencja FORUM

Margot Robbie i Tom Ackerley od lat pracują razem

Zmiana jest tym ciekawsza, że Ackerley od dawna pozostaje ważną postacią także w zawodowym życiu aktorki. Oboje współtworzą firmę producencką, która ma na koncie takie filmy jak "Ja, Tonya", "Obiecująca. Młoda. Kobieta.", "Saltburn" czy "Barbie".

W przypadku Margot granica między życiem zawodowym a wspólnymi przedsięwzięciami z mężem od dawna jest więc płynna. Teraz nazwisko Ackerley pojawiło się także przy jej oficjalnych danych. Na ekranie jednak wszystko wskazuje na to, że widzowie nadal będą oglądać Margot Robbie.

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