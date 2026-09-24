Jej nazwisko jest warte fortunę. Właśnie je zmieniła

Świat zna ją jako Margot Robbie, ale w oficjalnych dokumentach pojawiło się inne nazwisko. Australijska gwiazda po niemal dekadzie małżeństwa z Tomem Ackerleyem figuruje w brytyjskim rejestrze jako Margot Elise Ackerley.

Margot Robbie w dokumentach jest już Margot Elise Ackerley

Zmianę można zauważyć w brytyjskim rejestrze Companies House. Przy LuckyChap UK Ventures aktorka widnieje obecnie jako Margot Elise Ackerley.

To nazwisko jej męża, brytyjskiego producenta Toma Ackerleya. Para pobrała się w 2016 roku, a ich współpraca od dawna wykracza poza życie prywatne. Razem rozwijają działalność producencką i stoją za LuckyChap Entertainment.

Przez wszystkie te lata aktorka nie zrezygnowała jednak publicznie z nazwiska Robbie. To pod nim występowała w kolejnych filmach i odbierała najważniejsze wyróżnienia.

Margot Robbie i Tom Ackerley Jeff Kravitz Getty Images

Na ekranie Margot Robbie może pozostać przy starym nazwisku

W Hollywood nikogo nie powinno to szczególnie dziwić. Nazwisko używane zawodowo nie musi być identyczne z tym, które znajduje się w oficjalnych dokumentach.

W przypadku Robbie ma to dodatkowe znaczenie. Jej nazwisko jest od lat ściśle związane z karierą filmową. Widzowie właśnie jako Margot Robbie poznali ją w "Wilku z Wall Street", "Ja, Tonya", "Pewnego razu... w Hollywood" czy "Barbie".

Na razie nie pojawiła się informacja, by aktorka planowała występować jako Margot Ackerley. Możliwe więc, że nowe nazwisko pozostanie częścią jej życia prywatnego i biznesowego, podczas gdy "Robbie" nadal będzie widniało w czołówkach filmów.

Margot Robbie nie jest jedyną gwiazdą z dwoma nazwiskami

Hollywood zna więcej podobnych przypadków. Salma Hayek po ślubie z François-Henrim Pinaultem zaczęła posługiwać się pełnym nazwiskiem Salma Hayek Pinault. Po latach sama żartowała, że choć od dawna go używa, media i twórcy filmowi wciąż często skracają je do doskonale znanego "Salma Hayek".

Jeszcze wyraźniejszy przykład dała Jennifer Lopez. Po ślubie w 2022 roku jej oficjalne nazwisko brzmiało Jennifer Affleck, ale zawodowo nadal pozostawała Jennifer Lopez. Po zakończeniu małżeństwa wróciła również w dokumentach do nazwiska Lopez.

Takie przypadki pokazują, że dla gwiazdy nazwisko może pełnić dwie zupełnie różne funkcje. Jedno pojawia się w dokumentach, drugie przez lata staje się rozpoznawalnym na całym świecie podpisem zawodowym.

Jennifer Lopez Image Press / BACKGRID Agencja FORUM

Margot Robbie i Tom Ackerley od lat pracują razem

Zmiana jest tym ciekawsza, że Ackerley od dawna pozostaje ważną postacią także w zawodowym życiu aktorki. Oboje współtworzą firmę producencką, która ma na koncie takie filmy jak "Ja, Tonya", "Obiecująca. Młoda. Kobieta.", "Saltburn" czy "Barbie".

W przypadku Margot granica między życiem zawodowym a wspólnymi przedsięwzięciami z mężem od dawna jest więc płynna. Teraz nazwisko Ackerley pojawiło się także przy jej oficjalnych danych. Na ekranie jednak wszystko wskazuje na to, że widzowie nadal będą oglądać Margot Robbie.



