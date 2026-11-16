Literacki Festiwal Filmowy FILMATURA. Wpływ twórczości Josepha Conrada na światowe kino

Trzecia edycja Literackiego Festiwalu Filmowego FILMATURA poświęcona będzie postaci i twórczości Josepha Conrada, czyli Józefa Teodora Konrada Korzeniowskiego. Festiwal opowie o wzajemnych zależnościach między filmem a literaturą i przyjrzy się wpływowi, jaki Conrad wciąż wywiera na światowe kino. Wszystko odbędzie się w dniach 20-29 listopada w warszawskim kinie Luna.

Na podstawie powieści lub opowiadań Josepha Conrada powstało ponad 80 filmów i seriali. Tak silnego oddziaływania na kinematografię nie miał żaden inny pisarz o polskich korzeniach. Za jego teksty brali się m.in. tak wybitni twórcy, jak Ridley Scott, Francis Ford Coppola, Alfred Hitchcock, Nicolas Roeg czy Andrzej Wajda.

Podczas festiwalu FILMATURA.CONRAD zaprezentowana zostanie twórczość filmowców z różnych krajów, którzy adaptowali prozę autora "Jądra ciemności" lub w swych filmach nawiązywali do conradowskich motywów. Będzie się rozmawiało też o planowanych adaptacjach prozy Conrada, które nigdy nie powstały. Filmy takie zamierzali zrealizować m.in. Orson Welles, David Lean czy - ponownie - Andrzej Wajda, który miał już na swym koncie "Smugę cienia".

Pokazy filmowe, spotkania, panele dyskusyjne

W ciągu 10 festiwalowych dni widzowie będą mieli okazję zobaczyć wiele tytułów. W programie znalazły się pokazy takich filmów, jak "Lawrence z Arabii" Davida Leana, "Fitzcarraldo" Wernera Herzoga, "Czekając na barbarzyńców" Ciro Guerry czy głośny "Sirât" Olivera Laxe'a - nagrodzony w 2025 roku na festiwalu w Cannes.

Podczas festiwalu odbędą się również tematyczne panele dyskusyjne poświęcone najważniejszym zagadnieniom twórczości i późniejszej recepcji filmowej, literackiej i popularnej dorobku Josepha Conrada-Korzeniowskiego.

W Warszawie pojawią się twórcy filmów pokazywanych na festiwalu, m.in. dwóch laureatów Oscara: scenograf Allan Starski (współtwórca filmu "Smuga cienia" Andrzeja Wajdy) oraz francuski reżyser Julien Samani (twórca filmu "Młodość"). Swój udział zapowiedzieli również: czeski reżyser David Jařab ("Gaz węży", "W oczach zachodu"), brytyjski reżyser i producent Rob Lemkin ("African Apocalypse"), animatorka Anna Błaszczyk ("Caracas") czy brytyjski conradysta - dr Hugh Epstein. W spotkaniach i dyskusjach wezmą udział m.in. Prezes Polskiego Towarzystwa Conradowskiego, prof. dr hab. Agnieszka Adamowicz-Pośpiech i Prezes The Joseph Conrad Society (UK), prof. Robert Hampson.

Po raz trzeci odbędą się także, organizowane wspólnie z Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy, warsztaty dla młodzieży poświęcone zagadnieniu filmowych adaptacji literatury.

W 2024 roku festiwal poświęcony był twórczości Marka Hłaski, w 2025 roku bohaterem był Wojciech Jerzy Has. Organizatorem 3. Literackiego Festiwalu Filmowego FILMATURA.CONRAD jest Fundacja Filmowa What's Your Story? Szczegółowe informacje na temat festiwalu na stronie fundacji oraz w mediach społecznościowych.