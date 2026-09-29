Jego nowy film jest "nieoglądalny"? Trwają dokrętki

Zdjęcia do "Cut Off" zakończono we wrześniu 2025 roku. Fabuła skupia się na rodzeństwie z bogatego domu, które zostaje nagle odcięte od funduszy przez swoich rodziców. Po raz pierwszy muszą żyć na własny rachunek.

W rolach głównych wystąpili Hill i Kristen Wiig, która zastąpiła Jennifer Lawrence. W rolach drugoplanowych zagrali Bette Midler, Nathan Lane, Adriana Barraza, Camila Cabello i Chelsea Peretti.

Najważniejsze filmy Jonah Hilla

Hill zdobył popularność dzięki komediom "Supersamiec", "Wpadka" i "21 Jump Street". Za drugoplanowe role w "Moneyball" (2011) i "Wilku z Wall Street" (2013) otrzymał nominację do Oscara. W 2018 roku debiutował jako reżyser bardzo dobrze przyjętym filmem "Najlepsze lata".

W ostatnich latach Hill ograniczył liczbę występów aktorskich. Tłumaczył, że z powodu ataków lękowych nie będzie już promował swoich filmów. Zamiast tego chciał skupić się na swoim zdrowiu i komforcie psychicznym. W 2022 roku ukazał się jego dokument "Stutz", w którym przedstawił sylwetkę swojego psychoanalityka.

"Cut Off" "niemożliwy do wprowadzenia do kin"

Ostatni projekt reżyserski Hilla, zrealizowane dla Apple TV+ "Skutki uboczne" spotkał się z bardzo złym przyjęciem. W tym samym czasie pojawiły się niepokojące informacje o "Cut Off". Pokazy testowe wypadły fatalnie, a jeden z ich uczestników nazwał film "nieoglądalnym". Z kolei Matt Belloni z portalu "Puck" zdradził, że według Warner Bros. produkcja jest "niemożliwa do wprowadzenia do kin".

Informacja o dokrętkach do "Cut Off" jest pewnym zaskoczeniem. Wcześniej spekulowano, że decyzja o jego przyszłości zostanie podjęta po przejęciu Warner Bros. przez Paramount. Pewne jest natomiast, że premiera nie nastąpi w najbliższym czasie.