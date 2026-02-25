Jego nowy film będzie prawdziwym hitem? Kolejne znane nazwisko w obsadzie

"What Happens at Night" - nowy film mistrza kina

Martin Scorsese, znany ze swojego ogromnego wkładu w kino - zrealizował m.in. "Wilka z Wall Street", "Taksówkarza", "Chłopców z ferajny", "Wyspę tajemnic" czy "Irlandczyka", stworzy nowe dzieło. "What Happens at Night" będzie ekranizacją powieści Petera Camerona i opowie o amerykańskiej parze, która pojawia się w małym europejskim miasteczku, by adoptować dziecko. Z czasem sprawa jednak się skomplikuje.

Za scenariusz odpowiada Patrick Marber, autor "Notatek o skandalu" i "Krytyka". Nowy film zapowiedziany jest na 2027 rok i jest realizowany we współpracy z Apple Original Films. Całość ma być utrzymana w onirycznym klimacie. Co ciekawe, Scorsese równocześnie kręci również "Roosevelta" i "The Wager".

Gwiazdorska obsada. Dołącza do niej Jared Harris

"What Happens at Night" robi niemałe zamieszanie w mediach, a wszystko za sprawą gwiazdorskiej obsady filmu. Na ekranie zobaczymy laureatów Oscarów - Jennifer Lawrence i Leonardo DiCaprio. U ich boku zagrają Mads Mikkelsen i Patricia Clarkson. Teraz ogłoszono, że do wspomnianych aktorów dołącza kolejne wielkie nazwisko. W filmie zobaczymy także Jareda Harrisa.

Jared Harris Michael Tran East News

64-letni angielski aktor zapisał się w pamięci widzów za sprawą swoich ról w serialach "Czarnobyl", "Mad Men" i "The Crown". Oglądaliśmy go również w głośnych filmach, m.in. serii "Sherlock Holmes", "Ocean's" czy "Ciekawym przypadku Benjamina Buttona".

Zobacz też: Nowa nagroda w świecie dokumentu. Honoruje dziedzictwo polskiej legendy