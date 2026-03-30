Scarlett Johansson, "Eleanor Wspaniała"

Scarlett Johansson, gwiazda widowisk Marvela oraz filmów takich jak "Między słowami", "Ona", "Historia małżeńska", "Jojo Rabbit" czy "Dziewczyna z perłą" po raz pierwszy stanęła po drugiej stronie kamery przy "Eleanor Wspaniałej".

Produkcja, która na ekranach kin zadebiutowała pod koniec 2025 roku opowiada historię 90-letniej kobiety, pogrążonej w żałobie po śmierci przyjaciółki. Film startował w konkursie Un Certain Regard 78. festiwalu w Cannes 2025.

"Chwilami bawi, kiedy indziej wzrusza, ale przez cały czas, przede wszystkim za sprawą głównej bohaterki, angażuje naszą uwagę. Recepta na ten film nie była zbyt skomplikowana, ale też nie ma co czynić z tego powodu jakiegoś zarzutu. Nie każdy od razu musi eksperymentować z formą, bawić się filmowym językiem czy za wszelką cenę szukać własnego, unikalnego głosu, czemu najbliższa z wymienionej trójki była Kristen Stewart. Prosta historia, odpowiednio rozłożone akcenty, ciekawi bohaterowie, którym chcemy kibicować też są w porządku. A z każdym z tych wyzwań Scarlett Johansson poradziła sobie całkiem nieźle" - pisał w recenzji "Eleanor Wspaniałej" Kuba Armata.

Kristen Stewart, "Chronologia wody"

Debiutem reżyserskim Kristen Stewart jest film "Chronologia wody". Aktorka już lata temu zerwała z wizerunkiem, który media przypięły jej po roli Belli Swan w serii "Zmierzch", filmowej adaptacji cyklu popularnych powieści. Na przestrzeni lat zagrała w różnych gatunkowo produkcjach ("Motyl. Still Alice", "Głębia strachu", "Spencer"), a teraz wzięła się za reżyserię.

"Chronologia wody" to wierna adaptacja wspomnień Lidii Yuknavitch, to pełne zanurzenie w ekstremalne doświadczenia - opowieść o koszmarnym dzieciństwie, młodzieńczym samozniszczeniu oraz ratunku, jakim dla bohaterki stają się pływanie i pisanie. W główną rolę autorki powieści Lidii wciela się Imogen Poots.

Brie Larson, "Sklep z jednorożcami"

Brie Larson, która zachwyciła widzów rolą w filmie "Pokój" (2015), szybko stała się gwiazdą filmowych adaptacji przygód Avengersów, w których wcieliła się w postać Kapitan Marvel. Na przestrzeni ostatnich lat zagrała również w dobrze przyjętym serialu Apple TV "Lekcje chemii" czy "Szklanym zamku". Jej debiutem reżyserskim była komedia fantasy z 2017 roku zatytułowana "Sklep z jednorożcami".

"Kit otrzymuje tajemnicze zaproszenie. Dzięki niemu będzie mogła zrealizować swoje marzenie z dzieciństwa" - głosi opis dostępnego w Netfliksie filmu.

Harry Dickinson, "Łobuz"

Harry Dickinson, uważany za kolejnego amanta Hollywood, dał poznać się szerokiej publiczności w takich filmach jak "Baby Girl", "Bracia ze stali", "W trójkącie", "Gdzie śpiewają raki" czy serialu "Morderstwo na końcu świata".

W 2025 roku Dickinson zadebiutował jako reżyser filmu "Łobuz" ("Urchin"), w którym przedstawił historię młodego, zmagającego się z uzależnieniem londyńczyka, który dzięki udanemu zrządzeniu losu dostaje szansę na odkupienie. Dickinson zagrał jedną z drugoplanowych ról (w głównego bohatera wcielił się znany z "Fear the Walking Dead" Frank Dillane) oraz napisał scenariusz filmu.

Ryan Gosling, Lost River

Ryan Gosling, który porwał w ostatnich tygodniach publiczność w docenionym kinowym hicie "Projekt Hail Mary", w 2014 roku stanął po drugiej stronie kamery przy okazji filmu "Lost River". W rolach głównych wystąpili m.in. Christina Hendricks, Saoirse Ronan, Iain De Caestecker, Matt Smith. Niestety, mroczny thriller fantasy o kryzysie i koszmarze, w jaki zmieniło się życie głównych bohaterek okazał się dość dużym rozczarowaniem.

