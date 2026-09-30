Jego marzenie porwało całą Polskę. Pokażą całą prawdę o życiu Adama Małysza

"Adam": Jak młody chłopak został legendą

"Adam" to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o drodze nieśmiałego chłopaka z Wisły na sportowy szczyt. Film przenosi widzów do czasów sprzed małyszomanii, kiedy przyszły mistrz mierzył się z porażkami, zwątpieniem i trudnymi decyzjami. Niewiele wskazywało wówczas na to, że wkrótce stanie na najwyższym stopniu podium i uniesie Kryształową Kulę.

Film pokazuje Adama Małysza nie jako legendę, lecz jako młodego człowieka, który popełnia błędy, mierzy się z własnymi słabościami i próbuje odnaleźć swoją drogę. I w tych poszukiwaniach nie jest sam - obok niego stoi Iza, dziewczyna, która uwierzyła w niego, zanim zrobiła to cała Polska. Ich relacja, wystawiana na kolejne próby, staje się dla Adama jednym z najważniejszych punktów oparcia w drodze do spełnienia marzeń.

"Adam" opowiada także o narodzinach fenomenu, który na początku XXI wieku połączył cały kraj. Sukcesy chłopaka z Wisły sprawiły, że miliony Polaków zasiadały przed telewizorami, wspólnie przeżywały każdy skok i uwierzyły, że niemożliwe może znaleźć się w zasięgu jednego skoku.

Polskie gwiazdy w biografii sportowca

W Adama Małysza wciela się Bartłomiej Deklewa, znany z serialu "Absolutni debiutanci" oraz filmów "Światłoczuła" i "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej". Aktor podkreśla znaczenie relacji z Izą dla swojego bohatera: "Świat poza domem był dla Adama nieustannym wyzwaniem, miejscem, w którym ciągle musiał się sprawdzać. To przy Izie odnajdywał spokój i poczucie bezpieczeństwa. Mógł być po prostu sobą. I właśnie dlatego ta relacja była dla niego tak ważna".

Izę Małysz gra Maja Szopa, w Apoloniusza Tajnera wciela się Paweł Koślik, a w Ediego Federera Tomasz Kot. W obsadzie znaleźli się także Ireneusz Czop, Andrzej Kłak, Piotr Głowacki i Dorota Pomykała. Za reżyserię filmu odpowiada Tomek Matuszczak.

"Adam" w kinach od 29 stycznia 2027 roku.