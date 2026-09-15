Tom Holland najbardziej dochodowym aktorem na świecie

To, że "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" bije rekordy popularności, wiadomo nie od dzisiaj. Nowy tytuł Destina Daniela Crettona przez sześć tygodni był najchętniej oglądanym filmem na świecie, łącznie gromadząc w box office'ie 2,45 miliarda dolarów. Kolejny wielki sukces odniósł odtwórca roli człowieka-pająka Tom Holland. Brytyjski aktor, który od ponad dekady wdziewa kostium nowojorskiego superbohatera, właśnie stał się najbardziej dochodową gwiazdą w historii kina.

Filmy z udziałem aktora zarobiły 15,554 miliarda dolarów. Na tę astronomiczną kwotę składają się m.in. zyski z najnowszej części "Spider-Mana", "Avengers: Endgame" czy "Odysei" Christophera Nolana, która stała się jednym z największych kinowych hitów minionych wakacji.

Na początku roku Toma Hollanda nie było nawet w pierwszej dziesiątce najbardziej dochodowych aktorów na świecie. Artysta zaliczył niebywały skok finansowy, wyprzedzając w rankingu swoich kolegów związanych z uniwersum Marvela, w tym Scarlett Johansson czy Chrisa Pratta.

Światowy box office: Tom Holland nowym liderem

Dotychczasową liderką światowego box office'u była gwiazda "Avatara" Zoe Saldaña - jej filmy zarobiły łącznie 15,47 miliarda dolarów. Jeszcze wcześniej na szczycie zestawienia znalazła się odtwórczyni Czarnej Wdowy Scarlett Johansson (15,4 miliarda dolarów). Holland stał się tym samym najmłodszym aktorem w historii, któremu udało się wejść do czołówki najbardziej dochodowych gwiazd Hollywood.

Liczby te mogą jednak ulec zmianie jeszcze w tym roku za sprawą wyczekiwanego blockbustera braci Russo "Avengers: Doomsday". To wielki powrót uwielbianej grupy superbohaterów, w którym zobaczymy m.in. Chrisa Hemswortha, Roberta Downeya Jr. czy Chrisa Evansa - każdy z nich zajmuje wysokie miejsce w zestawieniu światowego box-office'u. Marvel nadal nie potwierdził, czy w najnowszym tytule MCU zobaczymy również Spider-Mana.

Oto, jak prezentuje się lista najbardziej dochodowych aktorów świata:

1. Tom Holland - 15,554 mld dolarów

2. Zoe Saldaña - 15,47 mld dolarów

3. Scarlett Johansson - 15,401 mld dolarów

4. Chris Pratt - 15,158 mld dolarów

5. Samuel L. Jackson - 14,613 mld dolarów

6. Robert Downey Jr. - 14,315 mld dolarów

7. Tom Cruise - 13,369 mld dolarów

8. Chris Hemsworth - 12,189 mld dolarów

9. Vin Diesel - 12,043 mld dolarów

10. Chris Evans - 11,489 mld dolarów