Twórca "Godzilla Minus One" nakręci film z Ridleyem Scottem

Yamazaki utorował sobie drogę w Hollywood dzięki "Godzilla Minus One" - świetnie przyjętemu blockbusterowi, który Amerykańska Akademia Filmowa nagrodziła Oscarem za najlepsze efekty specjalne w 2024 roku.

To dopiero początek hollywoodzkiej przygody japońskiego twórcy. Jak donosi m.in. The Hollywood Reporter, Takashi Yamazuki pracuje obecnie nad tajemniczym filmem science fiction "Nue", za który odpowiadać będzie wytwórnia 20th Century Fox. W projekt zaangażowana jest także firma producencka Scott Free Entertainment, założona przez twórcę "Obcego" i "Gladiatora", Ridleya Scotta.

- "Nue" od zawsze był moim marzeniem. Jestem zaszczycony, że mogę je zrealizować dzięki kreatywnemu geniuszowi Ridleya Scotta i Scott Free oraz fantastycznemu zespołowi 20th Century Studios. Dołożę wszelkich starań, aby powstał z tego dla widzów fantastyczny film - przekazał w oświadczeniu Yamazaki.

"Nue": co wiemy o nowym filmie Yamazakiego?

Efektów współpracy z reżyserem "Godzilla Minus One" nie może się doczekać również samo studio Scott Free. - Od dawna podziwiamy wizjonerski i umiejętny sposób opowiadania historii Takashiego, czego przykładem jest jego niesamowita produkcja "Godzilla Minus One". Z niecierpliwością czekamy, aby pomóc mu w realizacji tego ważnego projektu i zaprezentowaniu go widzom na całym świecie - przekazali przedstawiciele studia.

O szczegółach "Nue" nie wiemy na razie zbyt wiele. Fabuła filmu ma nawiązywać do japońskiego folkloru i legend o stworzeniach obdarzonych nadludzką mocą.

"Godzilla Minus One": już wkrótce premiera sequela kinowego hitu

Poprzedni film Yamazakiego, Godzilla Minus One, opowiada historię pilota kamikadze, który ląduje na wyspie Ōdo, twierdząc, że zmusiła go do tego awaria maszyny. Zhańbiony, dręczony wyrzutami sumienia, że nie poświęcił życia za ojczyznę, Kōichi Shikishima (Ryunosuke Kamiki) powraca do zniszczonego wojną Tokio, jednak wkrótce będzie musiał stawić czoła nowym wyzwaniom. Gdy życiu mieszkańców zaczyna zagrażać potwór zwany Godzillą, weterani po raz kolejny muszą stanąć do walki o swój dom.

"Godzilla Minus One" okazała się komercyjnym strzałem w dziesiątkę. Zrealizowany za jedyne 10 milionów dolarów film zarobił w kinach na całym świecie 116 milionów. Otrzymał również Oscara, nagrody Critics' Choice i wyróżnienia Japońskiej Akademii Filmowej.

Jeszcze w tym roku do kin trafi kontynuacja filmu, zatytułowana "Godzilla Minus Zero". Amerykańska premiera odbędzie się 6 listopada.