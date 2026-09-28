Wyjątkowe pokazy "Lalki" z muzyką na żywo

Filmowy seans "Lalki" to dla was za mało? Teatr Wielki - Opera Narodowa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom widzów i organizuje specjalne, jedyne w swoim rodzaju pokazy wyczekiwanego filmu Macieja Kawalskiego z muzyką na żywo!

Już wkrótce w warszawskim teatrze odbędą się dwie projekcje filmowej adaptacji powieści Bolesława Prusa, którym towarzyszyć będą utwory odegrane przez Chopin University Chamber Orchestra pod batutą Jacka Tarkowskiego. Autorem muzyki do filmu "Lalka" jest Łukasz Targosz.

Pokazy z muzyką na żywo to niepowtarzalna okazja do przeżycia filmowych emocji jeszcze bardziej intensywnie w przestrzeni Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Jak czytamy w informacji prasowej, podczas pokazów widzowie z bliska zobaczą również wybrane kostiumy wykorzystane na planie "Lalki", które przybliżą ich do świata filmowej adaptacji. Przypomnijmy, że kostiumy do filmu "Lalka" zaprojektowali Katarzyna Lewińska oraz Tomasz Ossoliński.

Pokazy specjalne z muzyką na żywo w wykonaniu Chopin University Chamber Orchestra pod dyrekcją Jacka Tarkowskiego odbędą się 15 i 21 października 2026 roku.

Filmowa adaptacja "Lalki" wkrótce w kinach

Ekranizacja "Lalki" w reżyserii Macieja Kawalskiego to przejmująca, zrealizowana z ogromnym rozmachem historia romantycznej miłości opowiedziana w duchu współczesnej wrażliwości. Ta uniwersalna opowieść o nieszczęśliwym zakochaniu, niespełnionych ambicjach i rozdarciu między pogonią za marzeniami a słuchaniem zdrowego rozsądku dogłębnie poruszy polskich widzów. Reżyser pozostaje wierny oryginałowi, w detaliczny sposób odtwarzając rzeczywistość XIX-wiecznej Warszawy, w jakiej Bolesław Prus umieścił swoich bohaterów.

W roli Izabeli Łęckiej zobaczymy Kamilę Urzędowską, a w Stanisława Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński. W pozostałych rolach wystąpili również Marek Kondrat (Ignacy Rzecki), Andrzej Seweryn (Tomasz Łęcki), Agata Kulesza (Pani Meliton), Maja Komorowska (Prezesowa Zasławska), Maria Dębska (Kazimiera Wąsowska), Mateusz Damięcki (Kazimierz Starski), Krystyna Janda (Hrabina Karolowa), Cezary Żak (Baron Dalski), Borys Szyc (Baron Krzeszowski), Maja Ostaszewska (Baronowa Krzeszowska) i wielu innych wybitnych polskich aktorów.

Film wejdzie do kin 30 września.