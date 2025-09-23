Jedyny taki festiwal w Polsce! Literackie inspiracje Wojciecha Jerzego Hasa

Festiwal FILMATURA jest miejscem dialogu między światem filmu i literatury. Za tą ideą stoi przekonanie, że te dwie dziedziny sztuki czerpią wiele korzyści ze wzajemnego przenikania. Literatura, dzięki filmowi, może zyskać swoje obrazowe spełnienie, film natomiast dzięki czerpaniu z literatury, ma szansę na pogłębienie chroniące przed banałem. W polskiej i zagranicznej kinematografii można znaleźć udane przykłady tej kooperacji.

Literacki Festiwal Filmowy 2025: druga edycja skupi się na twórczości Wojciecha Jerzego Hasa

Druga edycja Literackiego Festiwalu Filmowego FILMATURA będzie poświęcona jednemu z najważniejszych twórców filmowych w Polsce - Wojciechowi Jerzemu Hasowi, w ustanowionym przez Senat, w 100. rocznicę jego urodzin i 25. rocznicę śmierci, Roku Hasa.

Reklama

Podczas tegorocznej odsłony festiwalu, organizatorzy w sposób szczególny chcą skupić się na związkach twórczości Hasa z literaturą, która praktycznie zawsze stanowiła punkt wyjścia dla jego twórczych poszukiwań w kinie fabularnym. Has sięgał po dzieła najróżniejszych autorów, zawsze jednak wybierając te teksty, które dawały mu możliwość wprowadzenia własnego filmowego języka.

Projekcjom wszystkich 14 filmów fabularnych Hasa (z których 13 opartych jest na literaturze) towarzyszyć będą dyskusje ze współpracownikami reżysera, filmoznawcami i literaturoznawcami. Pokazane zostaną także krótkie metraże i dokumenty Hasa oraz wybrane etiudy jego studentów.

Zdjęcie Literacki Festiwal Filmowy FILMATURA.HAS / materiały prasowe

W ramach wydarzeń specjalnych w trakcie trwania festiwalu odbędą się m.in.:

- panel dyskusyjny pt. "Alternatywna historia kinematografii, czyli niezrealizowane filmy Hasa",

- spotkania z uczniami Hasa w kontekście pokazów etiud powstałych pod jego opieką artystyczną, tzw. "Hasówek",

- organizowane wspólnie z Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy, warsztaty dla młodzieży oparte na wybranych filmami Hasa.

Literacki Festiwal Filmowy FILMATURA.HAS 2025: daty i dodatkowe szczegóły

Literacki Festiwal Filmowy FILMATURA.HAS 2025 odbędzie się w dniach 29 września-5 października w warszawskim kinie LUNA. Organizatorem jest Fundacja Filmowa What’s Your Story?

Szczegółowe informacje na temat wydarzeń oraz nadchodzącego Festiwalu na stronie Fundacji [www.fundacjawys.pl] w zakładce FILMATURA 2025 oraz w mediach społecznościowych.

Zobacz też:

Rozpoczął się 50. FPFF w Gdyni. Wyjątkowe wydarzenie na gali otwarcia

