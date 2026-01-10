Jedynie takie wydarzenie. Wyjątkowe widowisko koncertowe

Zespół Furia od lat udowadnia, że potrafi wyznaczać nowe kierunki dla polskiej sceny metalowej. Fani mogli ich oglądać na scenie Narodowego Teatru Starego w Krakowie, w "Weselu" w reżyserii Jana Klaty, dwa lata temu otrzymali nominację do "Paszportów Polityki", a niedawno ich płyta "Księżyc milczy luty" została płytą 25-lecia według Musick Magazine.

Projekt "Furia Gra Kino" powstał we współpracy z Instytucją Filmową Silesia Film w Katowicach z okazji 25-lecia Filmoteki Śląskiej – jedynego regionalnego archiwum filmowego. Wówczas tylko nieliczni fani zespołu mieli szansę doświadczyć tego wyjątkowego przedsięwzięcia, ponieważ wydarzenia wyprzedały się w zawrotnym tempie. Teraz słuchacze otrzymują kolejną okazję, by wziąć w nim udział. To jedyna szansa, aby zobaczyć to nieprzeciętne widowisko koncertowe w równie unikalnych przestrzeniach, starannie wybranych w pięciu miastach Polski.

"Furia Gra Kino" to coś znacznie więcej niż koncert na żywo połączony z projekcją filmu – w trakcie tego unikalnego wydarzenia obraz i dźwięk przeplatają się, oferując niezwykłą podróż w przeszłość Śląska. W maju tego roku, przy klasycznym secie zespołu wzbogaconym o partie improwizowane, obrazy filmowe ze Śląska ożyją i wypełnią duchami sale kinowe i teatralne w całej Polsce. Zespół zaprasza na wyjątkową trasę "Furia Gra Kino" do Poznania (CK Zamek, 15.05), Warszawy (Kino Palladium, 21.05), Gdańska (Teatr Szekspirowski, 22.05), Łodzi (Monopolis, 23.05) oraz Krakowa (Klub Studio, 24.05).

Uwaga! Wydarzenie zawiera intensywne efekty świetlne i dźwiękowe.

Na trasie "Furia Gra Kino" nie wystąpi żaden zespół towarzyszący. Film prezentowany w trakcie koncertu uzupełni narracja prowadzona przez Krzysztofa Zawadzkiego, a za live-montaż obrazu i jego wizualną interpretację odpowiada Bogna Przewoźniak, artystka wizualna od lat współpracująca z zespołem.