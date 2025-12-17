To nietypowa produkcja w twórczości Andrzeja Wajdy. Po głośnym "Popiele i diamencie" twórca porzucił na chwilę tematykę wojenną i historyczną, pokazując współczesnych młodych ludzi, którzy udają, że uczucia nie są dla nich ważne. Martin Scorsese uznał film "Niewinni czarodzieje" za jedno z arcydzieł polskiej kinematografii i w 2014 roku wytypował go do prezentacji w USA oraz Kanadzie w ramach festiwalu "Martin Scorsese Presents: Masterpieces of Polish Cinema". Tytuł miał premierę 17 grudnia 1960 roku. Mija właśnie 65 lat od tego dnia.

Tytuł filmu ma korzenie w literaturze romantycznej. Został zapożyczony z fragmentu I części "Dziadów" Adama Mickiewicza: "Mędrce dawnych wieków. Zamykali się szukać skarbów albo leków. I trucizn - my niewinni młodzi czarodzieje. Szukajmy ich, by otruć własne swe nadzieje".

Kim są "Niewinni czarodzieje"?

On ( Tadeusz Łomnicki ) ma mniej więcej 30 lat, jest lekarzem sportowym, a w wolnych chwilach jazzmanem - gra na perkusji (pseudonim "Medyk"). Chętnie nawiązuje przelotne znajomości z kobietami. Ona ( Krystyna Stypułkowska ) jest nieco młodsza. To dziewczyna przypadkowo spotkana w nocnym klubie Manekin. Niewiele o niej wiadomo. Przybierają imiona Pelagia i Bazyli. Zamierzają razem spędzić noc, bez zobowiązań. Pomiędzy bohaterami zaczyna się gra pozorów, w której każde z bohaterów zakłada maskę. Czy w takich warunkach może narodzić się prawdziwe uczucie?

Scenariusz filmu napisał Jerzy Andrzejewski wraz z Jerzym Skolimowskim, który nalegał, żeby w filmie był "boks, musi być jazz, musi być fajny facet, który ma fajny skuter".

W "Niewinnych czarodziejach" wystąpili młodzi aktorzy, którzy za kilka lat mieli stać się gwiazdami polskiego kina. Na planie spotkali się: Tadeusz Łomnicki, Krystyna Stypułkowska, Kalina Jędrusik, Teresa Szmigielówna, Zbigniew Cybulski, Roman Polański, Marian Kociniak, Andrzej Nowakowski, Jerzy Skolimowski oraz muzycy jazzowi Andrzej Trzaskowski i Krzysztof Komeda.

"Pamiętam, że Roman Polański przyjechał w te okolice, gdy kręciliśmy. Wajda powiedział: 'O, jest Roman. Zagra kontrabasistę, bo świetnie wygląda z tym kontrabasem'. To była ta swoboda, ten jazzowy impuls, który przenikał na plan. Roman świetnie czuł ten klimat, był jednym z nas" - opowiadał Jerzy Skolimowski.

Za ścieżkę dźwiękową odpowiadał wybitny muzyk, kompozytor i pianista jazzowy Krzysztof Komeda. Artysta stworzył muzykę, która stała się integralną częścią filmu.

Zdjęcie Tadeusz Łomnicki i Zbigniew Cybulski w filmie "Niewinni czarodzieje" / materiały prasowe

"Niewinni czarodzieje": intrygujący duet miłosny

Pelagię zagrała Krystyna Stypułkowska, wówczas studentka polonistyki. Wajda doceniał jej naturalność i to, że idealnie wpisywała się w obyczajową zmianę pokoleniową, którą film miał odzwierciedlać.

"Nie była zawodową aktorką, ale bardzo mi odpowiadała w tej roli, bo w niej było coś z tej nowości. To, co było w tym scenariuszu, jej postawa bardzo przypominała. Ona miała w sobie coś z nowej fali i tego pokolenia, które szło w Polskę, i w tym sensie ten film jest bardziej zapisem tamtej epoki niż moją artystyczną kreacją" - mówił Andrzej Wajda przy okazji premiery filmu.

Z kolei w postać Bazylego wcielił się Tadeusz Łomnicki - uznany aktor teatralny i filmowy. Ta rola wymagała od niego zupełnie innego grania.

"Łomnicki wniósł do tej postaci niesłychaną precyzję i rzetelność, ale też pewną dojrzałość, której brakowało w moich pierwszych wyobrażeniach o Bazylim" - wspominał Wajda.

Krytycy zgodnie podkreślali, że Łomnicki i Stypułkowska, stworzyli w tym filmie jeden z najbardziej intrygujących duetów miłosnych w historii polskiego kina. Pisano też, że opowieść o warszawskich niespełna trzydziestolatkach przywodzi na myśl stylistykę francuskiej Nowej Fali.

"To film absolutnie wyjątkowy, pełen nowofalowej frywolności i wdzięku. Powstawał zresztą równolegle z 'Do utraty tchu' Jeana-Luca Godarda" - można przeczytać na stronie Culture.pl.

Zdjęcie Tadeusz Łomnicki i Krystyna Stypułkowska w filmie "Niewinni czarodzieje" / filmpolski.pl / materiały prasowe

"Niewinni czarodzieje": krytyka władz i oskarżenia o nihilizm

Film wywołał szeroką społeczną dyskusję. Recenzje po premierze były skrajne - od ataków po zachwyty (podobał się głównie młodym ludziom). Tytuł skrytykowały ówczesne władze, zarzucając twórcom nihilizm, "promowanie wartości znajdujących się w kategoriach społecznej szkodliwości i pokazywanie braku zdrowych ambicji i celów". "Niewinni czarodziejów" potępił również Kościół katolicki jako "zupełnie nieodpowiedni dla młodzieży".

Produkcja zdobyła jednak uznanie poza Polską, czego dowodem jest m.in. Dyplom na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Edynburgu w 1961 roku. Dzisiaj jest uważany za kultowy.

Mimo pozytywnego odbioru, sam Andrzej Wajda miał do swojego dzieła chłodny stosunek.

"Nie lubię 'Niewinnych czarodziejów'. To jeden z najbardziej obojętnych politycznie filmów, jakie zrealizowałem. Całkowicie inaczej oceniały go jednak władze z czasów Gomułki. Niewinny temat młodego lekarza, który lubi elastyczne skarpetki i dobre papierosy, posiada magnetofon i nagrywa na nim swoje rozmowy z dziewczętami, którego jedyną pasją jest gra na perkusji w jazzowym zespole Krzysztofa Komedy - okazał się bardziej drażliwy dla ideologów-wychowawców niż Armia Krajowa i powstanie warszawskie" - mówił o swym filmie Andrzej Wajda.