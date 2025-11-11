Jedna z największych filmowych gwiazd. Jej nowy projekt owiany jest tajemnicą

Nicole Kidman: jedna z największych filmowych gwiazd

Nicole Kidman to jedna z największych gwiazd filmowych na świecie. Zagrała w ponad 70 filmach, jest zdobywczynią kilkudziesięciu nagród w tym Oscara, Złotego Globu, Emmy i BAFTA. Widzowie znają ją z występów u największych reżyserów. Brawurowo odegrała swoje bohaterki m.in. w "Oczach szeroko zamkniętych", "Moulin Rouge!", "Godzinach" czy "Dogville". Ostatnio widzieliśmy ją w m.in. filmie "Babygirl", "Sprawa rodzinna", serialu. "Para idealna".

Teraz aktorka powraca do horroru. Do tej pory Kidman wystąpiła w dwóch produkcjach z tego gatunku - filmach “Inni" (2001) oraz “Zabicie świętego jelenia" (2017). “Inni" - opowieść o losach cierpiących na rzadką chorobę i Grace, która postanawia wyjaśnić zagadkę tajemniczego miejsca.

Nicole Kidman w "The Young People" Perkinsa

W najnowszym horrorze zatytułowanym "The Young People" połączy siły z Osgoodem Perkinsem ("Zło we mnie", "Małpa"). W obsadzie filmu oprócz Kidman znaleźli się Lola Tung, Nico Parker oraz Brendan Hines, Cush Jumbo, Heather Graham, Johnny Knoxville, Lexi Minetree, Lily Collias.

Jak na razie szczegóły projektu owiane są tajemnicą. Na razie w mediach społecznościowych udostępniono czarno-białe zdjęcie, w którego centrum znajduje się wanna. Lola Tung opiera się o nią.

