Jessica Alba: jedna z najpiękniejszych kobiet świata czuła się przedmiotowo traktowana przez branżę filmową

Jessica Alba przeszła fascynującą drogę od "hollywoodzkiego symbolu seksu" i bycia jedna z najpiękniejszych kobiet na świecie do szanowanej bizneswoman. Hollywoodzka gwiazda wielokrotnie podkreślała, że w początkach kariery czuła się przedmiotowo traktowana przez branżę.

W 2026 roku w rozmowie z "Social Life Magazine" wyznała, że kiedy dopiero uczyła się aktorstwa podkreślano przede wszystkim walory jej ciała, nie wspominając o talencie czy pracy, jaką wkładała w role.

Uwielbiam aktorstwo, bo to przestrzeń, w której marzenia mogą się spełnić, a fantazja ożywa... ale nie czułam się autentyczna w tym, co robiłam wcześniej. Hollywood nie odwzajemniło miłości, którą mu dałam

Pierwsza dekada XXI wieku należała do niej. Największą popularność przyniosły jej role w filmach: "Sin City - Miasto grzechu", "Maczeta", "Walentynki", "Honey" czy "Fantastyczna czwórka". Piękna aktorka niemal nie schodziła z planów zdjęciowych oraz okładek magazynów. Królowała również na listach najpiękniejszych gwiazd. Mimo ogromnej popularności z czasem coraz rzadziej pojawiała się na ekranach, aż w końcu całkowicie zrezygnowała z aktorstwa. Po kilku latach wróciła, ale z dużo większą rozwaga wybiera teraz role. 28 kwietnia 2026 roku Jessica Alba obchodzi 45. urodziny.

Jessica Alba: jak to się wszystko zaczęło?

Urodziła się 28 kwietnia 1981 roku w Pomonie w Kalifornii. Ma korzenie meksykańskie (po ojcu) oraz duńskie i francuskie (po matce). Jako dziecko bardzo chorowała, a częste pobyty w szpitalu sprawiły, że czuła się wyobcowana wśród rówieśników. W wieku 11 lat wygrała konkurs aktorski. Dwa lata później zadebiutowała w filmie "Obóz marzeń" (1994).

Jej kariera nabrała tempa, gdy w 2000 roku James Cameron wybrał ją do głównej roli w swym serialu "Anioł ciemności". Za swoją kreację otrzymała nominację do Złotego Globu, czym zwróciła na siebie uwagę hollywoodzkich reżyserów. Dzięki udziałowi w "Sin City - Miasto grzechu" (2005), "Fantastycznej Czwórce" (2005) i filmie tanecznym "Honey" (2003) stała się jedną z najbardziej pożądanych aktorek świata i przez lata trafiała na szczyty list "najpiękniejszych kobiet świata".

Aktorka przez lata regularnie pojawiała się na ekranach - zagrała się w m.in. produkcjach "Bogaci i rozpustni", "Baby, Baby, Baby", "No Activity", "L.A.'s Finest" - spin offie kinowego hitu "Bad Boys" z Willem Smithem i Martinem Lawrencem.

Wiele razy zaznaczała, że blichtr Hollywoodu nie zawrócił jej w głowie. "Jestem nieśmiała" - mówiła swego czasu w wywiadzie udzielonemu magazynowi "Elle".

Aktorstwo przestało być jej priorytetem

Z biegiem czasu Jessica Alba zaczęła rzadziej pojawiać się na ekranach, by w końcu zrobić sobie kilkuletnią przerwę od aktorstwa. W 2008 roku urodziła córkę Honor, poświęciła się rodzinie oraz sprawowała pieczę nad własnym biznesem.

"Zdałam sobie sprawę, że nie mogę wrócić do tego, co robiłam wcześniej i pozostać w tym autentyczną. Kiedy po raz pierwszy zostałam mamą, przestałam przejmować się graniem. Wychowywanie dziecka było czymś dużo ważniejszym, ciekawszym" - wyznała w jednym z wywiadów.

Dzisiaj oprócz 18-letniej Honor aktorka ma jeszcze 14-letnią córkę Haven i 8-letniego syna Hayesa. Ich narodziny utwierdziły Albę w przekonaniu, że aktorstwo nie jest jej priorytetem. Postanowiła zadbać o osiągnięcie większej życiowej równowagi i zatroszczyć się o swoje zdrowie.

"Gdy dorosłam, rzuciłam się w wir pracy, chciałam jak najwięcej osiągnąć w jak najkrótszym czasie. (...) Urodzenie dzieci zmotywowało mnie do tego, żeby bardziej o siebie dbać i nieco zwolnić, choć byłam wtedy u szczytu sławy" - wyjaśniła.

Od 2012 roku Alba zajmuje się też prowadzeniem firmy Honest Company, w której ofercie są naturalne kosmetyki dla kobiet i niemowląt oraz ekologiczne artykuły gospodarstwa domowego.

Jessica Alba: Powrót na ekrany po pięciu latach

W 2024 roku po pięciu latach nieobecności aktorka postanowiła wrócić na ekrany. Zagrała w filmie "Weteranka", którą wyprodukowała platforma streamingowa Netflix. Alba wcieliła się w komandoskę Sił Specjalnych, która przejmuje rodzinny bar i musi stawić czoła m.in. członkom gangu, którzy sieją postrach w jej rodzimym mieście.

W 2025 roku gwiazda zagrała w serialu "Na całego". Od tej pory nie pojawiła się w żadnej innej produkcji.

Jessica Alba: Życie prywatne

Jessica Alba przez 16 lat była żoną Casha Warrena, którego poznała na planie "Fantastycznej czwórki". Mężczyzna był wtedy asystentem reżysera. Cztery lata po pierwszym spotkaniu byli już po ślubie. Doczekali się narodzin dwóch córek (Honor, Haven) i syna Hayesa.

Przez wiele lat nic nie wskazywało na to, że para oddala się od siebie. W mediach społecznościowych fani podziwiali rodzinną sielankę. W 2025 roku pojawiły pierwsze informacje o rozstaniu. Obecnie para jest już po rozwodzie.

W oficjalnym oświadczeniu, które pojawiło się w mediach społecznościowych, aktorka podkreśliła, że decyzja została podjęta wspólnie: "Naszym absolutnym priorytetem pozostaje wspólne wychowywanie dzieci i utrzymanie fundamentu przyjaźni, który budowaliśmy przez dwie dekady".

"Czasem bycie najlepszą wersją siebie oznacza pójście inną ścieżką, nawet jeśli jest to bolesne" - wyznała Jessica Alba.