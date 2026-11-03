"Inni": jedna z najbardziej wymagających kreacji w karierze Nicole Kidman

Wojna właśnie się skończyła, a rany, które zadała, są wciąż świeże. Trafiamy do ponurej, gotyckiej posiadłości. Wewnątrz pogrążona jest ona w wiecznym mroku zaciągniętych zasłon, ze względu na chorobę dzieci - rodzaj agresywnej alergii na światło, i brak prądu. Na zewnątrz - otulona jest gęstą, nieprzeniknioną mgłą, która od wielu dni nie chce opaść.

W rezydencji mieszka samotna kobieta, Grace (Nicole Kidman), która czeka na powrót męża (Christopher Eccleston) z frontu. Od wielu długich miesięcy nie ma od niego żadnych wieści. "Zginął" - mówią ostatni z sąsiadów, większość wyspę opuściła. Grace nie przyjmuje tego do wiadomości. Dni spędza na opiece nad dziećmi, którym przypomina o otchłani czekającej na grzeszników.

Kiedy do drzwi puka troje służących (Fionnula Flanagan, Eric Sykes, Elaine Cassidy), Grace przyjmuje ich bez pytania - dopiero co wcześniejsi pracownicy opuścili ją bez wytłumaczenia, niespodziewanie. Dlaczego? To miejsce kryje wiele tajemnic, wiele osób je opuszcza.

I są jeszcze dzieci - brat i siostra (James Bentley, Alakina Mann), którzy czują więcej niż matka. Zwłaszcza dziewczynka - regularnie widuje dziwną kobietę z białymi oczami i rozpuszczonego chłopca, który odsłania nocą okna i kłóci się o miejsce w ich łóżku. Ktoś otwiera drzwi. Ktoś? Coś? Gra na fortepianie?

"Sięgałem pamięcią do swojego dzieciństwa"

Po ćwierć wieku do kin powraca w odrestaurowanej cyfrowo kopii horror "Inni", otwiera się w nowym oknie w reżyserii Alejandro Amenábara, bezapelacyjnie jeden z najlepszych filmów w jego karierze i jedno z ciekawszych dzieł grozy w historii światowej kinematografii. Produkcja utorowała drogę dla takich talentów, jak Ari Aster (przy czym "Dziedzictwo. Hereditary" to dopiero 2018 rok) czy Robert Eggers ("Czarownica. Bajka ludowa z Nowej Anglii" - 2015). Bezkrwawe, bez efektów specjalnych. Gęstą grozę budujące na tym, co niedopowiedziane i niewypowiedziane, na szepcie, ciszy, w cieniu. Na… autentyzmie.

"Pisząc scenariusz, sięgałem pamięcią do swojego dzieciństwa, kiedy sam bałem się prostych rzeczy: ciemności czy tego, co może kryć się po drugiej stronie drzwi" - przed premierą mówił reżyser, wówczas 28-latek z dwoma wyjątkowo udanymi dziełami w dorobku: "Tezą" (1996) o przemocy i jej ofiarach oraz "Otwórz oczy" (1997) - wyjątkowo oryginalny romans, któremu bliżej do kina Cronenberga niż komedii z Meg Ryan.

Nowy scenariusz Amenábara spodobał się Tomowi Cruise'owi (wówczas jeszcze mężowi Kidman) i Pauli Wagner, producentce, z którą gwiazdor prowadził firmę Cruise/Wagner Productions. "Przeczytałem ten tekst, reszta jest historią" - opowiadał w wywiadach (niedługo potem zagrał też w amerykańskim remake'u "Otwórz oczy" - "Vanilla Sky").

Mistrzyni Nicole Kidman - podróż do jądra koszmaru

"Zbudowanie postaci, która cierpi przez większość czasu, wiele ją kosztowało" - o pracy z Kidman mówił Amenábar, który nie tylko napisał scenariusz i wyreżyserował film, ale również skomponował do niego muzykę. "Jako reżyser musiałem towarzyszyć Nicole w podróży do jądra koszmaru i sprawiać, żeby czuła się w tym wszystkim na tyle bezpiecznie, żeby jednak móc grać. Przytłaczał ją ciężar, który spoczywa na postaci. Prześladowały ją koszmary senne. Przekuła je jednak w wirtuozerską kreację. Dzięki niej Grace stała się bogatsza i silniejsza" - dodawał w wywiadach.

Grace nie jest typowym zimnym czarnym charakterem. Przeciwnie to postać pęknięta, "kobieta uwięziona w wojennej traumie, religijnym lęku i paraliżującej samotności" - jak opisywała ją sama Kidman. Każda komórka jej ciała przeczuwa, że coś się wydarzyło, świadomość jednak nie. Jej psychika poddawana jest okrutnym torturom.

"Bardzo chciałam zagrać w tym filmie, kiedy jednak przyjechałam do Madrytu, przeraziłam się. Onieśmielił mnie dom, w którym pracowaliśmy. Zaczęłam się temu wszystkiemu opierać. Grace bardzo mocno przeniknęła do mojej podświadomości" - przyznawała aktorka po premierze. Po latach nie kryła, że uważa doświadczenie pracy nad "Innymi" i postać, którą stworzyła za jedną z najbardziej wymagających w karierze. Ponoć cały proces polegał na nieustającym właściwie rzucaniu sobie nawzajem wyzwań: reżyser - aktorce, aktorka reżyserce. Kidman jest praktycznie w każdej klatce filmu.

A dlaczego Kidman? Już wtedy była wielką gwiazdą, ale Amenábar zapamiętał ją z roli w czarnej komedii "Za wszelką cenę" Gusa Van Santa z 1995 roku. "Zobaczyłem, że ma tę niesamowitą energię i potrafi nad wszystkim panować, nad każdą subtelnością postaci. Jednak to, co mi najbardziej zaimponowało, to były jej oczy. Widziałem ją w innych filmach, ale nie te oczy. Niesamowite. Bardzo ważne dla Grace" - wyjaśniał filmowiec.

"To wspaniała rola i wspaniała postać. I Nicole jest bezbłędna w tym, co robi" - po premierze chwalił Tom Cruise. "Zamieszkała w tej postaci. Żyła nią. Stała się nią, chociaż Grace bardzo się od Nicole różni" - podkreślała Paula Wagner.

"Inni": oryginalna metoda

Swoją atmosferę "Inni" zawdzięczają jednak nie tylko talentowi Kidman, a nawet nie pozostałym aktorom (a to wyśmienity zespół). Na finalny efekt złożyło się wiele elementów. Pierwszym z nich była bez wątpienia niecodzienna metoda, którą na Amenábarze wymusił jego… niedoskonały angielski. W trakcie przygotowań korzystał z pomocy tłumaczy. W czasie zdjęć było to już o wiele trudniejsze, dlatego bardziej niż na słowie - bazował na tym, co może wyrazić za pomocą niewerbalnej komunikacji: na geście, tonie, tworzeniu specyficznego nastroju. Tym, co sam zdołał pokazać i tym, co zdołał "anektować" z otoczenia, żeby wesprzeć aktorów.

"Inni" nie ujmowaliby swoją plastycznością, kolorystyką, grą cieni i świateł, wydobywającymi ze scenografii i kostiumów przeszywających widzów emocji, gdyby nie autor zdjęć - Javier Aguirresarobe, wielokrotny współpracownik Amenábara (razem zrealizowali też m.in. "W stronę morza"). Sięgnął po taśmę filmową i minimalne oświetlenie, czasem bazujące - tak jak przed laty John Alcott u Stanleya Kubricka w "Barrym Lyndonie" - na świecach (lub innym źródle światła świece naśladującym). Robił wszystko, żeby wypełnić kadr napięciem. "Światło zabija" - to była główna wskazówka, którą usłyszał od reżysera. Nie czerń, jak to często bywa w kinie grozy, ale właśnie to, co jasne niesie ze sobą niebezpieczeństwo.

Między snem i jawą. Siła kina leży w wyobraźni

"Alejandro Amenábar cierpliwie buduje powolną, oniryczną atmosferę, a Nicole Kidman z powodzeniem przekonuje nas, że jest zwyczajną osobą postawioną w niepokojącej sytuacji - a nie tylko typową dla horrorów histeryczką" - pisał Roger Ebert, chociaż narzekał, że czasami w filmie brakuje "treści" (można o tym dyskutować, metafor widz znajdzie w kadrze wiele).

Realizacja "Innych" pochłonęła 17 milionów dolarów. Wpływy wyniosły 210 milionów dolarów. Wyjątkowo - co nie zdarza się przecież za często - widzowie i krytycy zdanie co do "Innych" podzielali. Niemal jednogłośny zachwyt.

Film utorował drogę dla wielu późniejszych horrorów psychologicznych, pokazał, że strach nie musi rodzić się z dosłowności, graficznej obecności - przeciwnie. Im ciszej, im mniej wiadomo - tym widz bardziej w tę historię zostaje wciągnięty. Co ciekawe, dość długo kształtowała się struktura filmu. Reżyser i montażysta (Nacho Ruiz Capillas) próbowali wersji, w których sugerowali widzom wyjaśnienie finału - to jednak się nie sprawdzało.

Koprodukcja hiszpańsko-amerykańsko-francuska szła przez sezon nagród w Europie i w USA jak burza. W Hiszpanii uzyskała piętnaście nominacji do nagród Goya - wygrała w ośmiu, w tym za reżyserię i scenariusz oryginalny. Horror, w całości zagrany po angielsku, stał się pierwszym dziełem bez hiszpańskich dialogów, które wygrało statuetkę dla najlepszego iberyjskiego filmu. W sumie obraz otrzymał blisko 30 nagród i około 55 nominacji, w tym do nagród BAFTA i Europejskiej Nagrody Filmowej.

Po ćwierć wieku "Inni" to film, który udowadnia, że siła kina leży w wyobraźni, oryginalności i szukaniu rozwiązań, na które inni by się nie odważyli. A to tylko dzięki nowatorskiemu myśleniu i odrzuceniu klasycznych środków wyrazu Palacio de los Hornillos w słonecznym hiszpańskim Las Fraguas mógł zamienić się w osnutą mgłami (mgła była sztuczna!), duszną brytyjską rezydencję zaraz po zakończeniu II wojny światowej. W dziwną przestrzeń, jak określała ją Fionnula Flanagan, pomiędzy snem i rzeczywistością. Tak sugestywną, że nawet na planie ekipa czuła fale chłodu, niektórzy odmawiali pracy w pojedynkę, a dookoła słychać było dziwne, skrzypnięcia podłogi, oddalone szepty.