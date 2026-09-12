Jedna z najbardziej wyczekiwanych komedii romantycznych. Nowe wieści z planu

"Honeymoon / Funeral": komedia romantyczna z Rebeccą Ferguson i Gretą Lee

Tajemniczy film, o którym w sierpniu huczeli internauci, to komedia romantyczna zatytułowana "Honeymoon / Funeral", w której główne role zagrają Rebecca Ferguson ("Silos") i Greta Lee ("Ostatni dom").

Fabuła osnuta jest wokół losów dwóch kobiet, które spotykają się w samolocie z Los Angeles do Londynu. Jedna z nich jedzie na samotny miesiąc miodowy, po tym, jak jej dziewczyna porzuca ją przed ołtarzem. Druga wraca do domu na... pogrzeb swojej matki. Po tym jak los splótł ich losy panie spędzają razem tydzień w Londynie, czytamy na Deadline.

Scenariusz filmu napisała Julia Bicknell ("Nawiedzony dwór w Bly", "Yellowjackets", "Trzynaście powodów"), a reżyseruje Nahnatchka Khan ("Przepis na amerykański sen", "Nie zadzieraj z zołzą spod 23"). Producent FilmNation szuka dystrybutora przed Międzynarodowym Festiwalem Filmowym w Toronto (10-20 września 2026).

"Honeymoon / Funeral": Carrie Coon dołącza do obsady

Jak donosi serwis Deadline, do obsady wyczekiwanego filmu dołączyła właśnie znana z seriali "Pozostawieni", "Pozłacany wiek", "Biały Lotos" Carrie Coon. Wcieli się w postać Sary, byłej narzeczonej postaci granej przez Gretę Lee.

Carrie pojawiła się na planie i dosłownie zachwyciła każdego. Trudno jest wejść do zżytej ekipy po kilku tygodniach zdjęć. To jak chwycić za instrument i z marszu dołączyć do zespołu, który gra ze sobą od dłuższego czasu. Rex, Greta i Carrie stworzyły niesamowity, zgrany zespół (...) Jesteś genialna i uwielbiamy cię, @carriecoon. Dziękuję, że stałaś się częścią tego małego filmu!" - napisała na Instagramie scenarzystka Julia Bicknell.

Zobacz też: Kolejny powrót po ponad 20 latach. Pamiętacie pierwszą część?



