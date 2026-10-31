Rea przyszedł na świat w Belfaście. Aktorstwa uczył się w Abbey Theatre School w Dublinie. Szybko zaczął pojawiać się na scenie teatralnej. Wtedy usłyszał od jednego z reżyserów: "Jesteś bardzo nieśmiały, ale aktorstwo to rewanż nieśmiałego człowieka". W 1970 roku po raz pierwszy pojawił się przed kamerą jako statysta w horrorze "Cry of the Banshee" Gordona Hesslera. 12 lat później Neil Jordan dał mu główną rolę w swoim debiucie "Angel". Tak zaczęła się ich długoletnia współpraca.

Stephen Rea w filmie "Utkwiony" Think Film/Courtesy Everett Collection East News

Najważniejsza rola w karierze Stephena Rea

Przełomem w karierze Rea była "Gra pozorów" Neila Jordana z 1992 roku. Film opowiadał o Fergusie (Stephen Rea), członku IRA, który pilnuje porwanego żołnierza armii brytyjskiej. Ten opowiada mu o swojej miłości imieniem Dil. Gdy przetrzymywany ginie podczas próby ucieczki, Fergus zaczyna szukać osoby, którą zna tylko z jego opowieści. Znajduje Dil i sam się w niej zakochuje. Nie zdaje sobie sprawy, że skrywa ona pewną tajemnicę.

Jordan miał trudności ze znalezieniem finansowania dla filmu. "Był o przemocy politycznej i terroryzmie. I płci. Aspekt rasowy też był zdradliwy" - wspominał reżyser na łamach The Irish Times. Problemem nie okazał się natomiast angaż aktora do głównej roli. Podczas kolacji ze Stephenem Reą reżyser przedstawił mu zarys fabuły. Streścił historię romansu Fergusa i Dil, po czym dodał "Tylko że ona jest facetem". Rea natychmiast się zgodził.

"To aktor, z którym kocham pracować i miałem szczęście, że mogę pisać dla niego role" - przyznał reżyser w rozmowie z BBC z okazji 25-lecia "Gry pozorów". "Nakręciłem z nim kilka filmów i uważam, że nikt inny nie sprawdziłby się w tych rolach". Rea i Jordan spotkali się później na planie między innymi "Wywiadu z wampirem", "Michaela Collinsa" i "Śniadania na Plutonie".

"Gra pozorów" okazała się niespodziewanym sukcesem finansowym. Przy budżecie ponad 2 milionów funtów zarobiła na całym świecie ponad 71 milionów dolarów. Otrzymała także sześć nominacji do Oscara, w tym za produkcję roku i reżyserię. Rea miał szansę na nagrodę dla najlepszego aktora pierwszoplanowego. Ostatecznie film uhonorowano jedną statuetką - za scenariusz oryginalny Jordana.

Stephen Rea był w związku z byłą członkinią IRA

W latach 1983-2003 Rea był związany z Dolours Price. Była ona członkinią IRA, która w 1973 roku przeprowadziła zamach bombowy pod sądem Old Bailey. W jego wyniku 243 osoby zostały ranne, a jedna zmarła z powodu ataku serca. Niedługo później aresztowano ją wraz z dziewięcioma innymi członkami organizacji. Początkowo otrzymali kary dożywocia, które później skrócono do 20 lat pozbawienia wolności. Zaraz po rozpoczęciu odbywania kary rozpoczęła strajk głodowy. W 1980 roku otrzymała ułaskawienie.

Price pomagała swojemu ówczesnemu mężowi w przygotowaniach do roli w "Grze pozorów". Konsultowała się z nią także Miranda Richardson, która wcieliła się w Jude, byłą towarzyszkę Fergusa z IRA. "Spędziłam kilka dni w Belfaście i napawałam się jego atmosferą. Price [...] była tam prawdziwą bohaterką. Gdy poszliśmy do pubu, traktowali ją jak gwiazdę filmową. To było niezwykłe doświadczenie" - przyznała aktorka w rozmowie z Guardianem z 2017 roku.

Price zmarła 23 stycznia 2013 roku. Rea był jedną z osób, które po ceremonii niosły jej trumnę.

Stephen Rea w 2025 roku Roberto Ricciuti Getty Images

Stephen Rea nie zamierza iść na emeryturę

W kolejnych latach Rea pojawił się także w filmach "V jak Vendetta", "Nic osobistego", "Grecie" i "Klubie cudownych kobiet". Za występ w miniserialu "Uczciwa kobieta" otrzymał nagrodę BAFTA. Aktor nie ukrywa, że nigdy nie pragnął wielkiej hollywoodzkiej kariery. Nie zamierza jednak przechodzić na emeryturę. W wywiadzie dla The Irish News z okazji zbliżających się 80. urodzin przyznał, że ciekawość drugiego człowieka sprawia, iż wciąż czeka na kolejne role i występy.