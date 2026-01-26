Jedna rola zapewniła mu wieczną sławę. Teraz ma poważne problemy zdrowotne

Quinton Aaron, znany przede wszystkim z kreacji futbolisty Michaela Ohera w dramacie biograficznym "Wielki Mike. The Blind Side", trafił do szpitala w Atlancie po tym, jak zasłabł w domu.

Quinton Aaron: Problemy zdrowotne aktora

Quinton Aaron jest "podtrzymywany przy życiu z powodu poważnego zakażenia krwi" - poinformowano początkowo na stronie GoFundMe poświęconej 41-latkowi, jednak nieco później menedżerka gwiazdora zapewniła, że jego stan jest stabilny i może się porozumiewać z innymi osobami.

Katrina Fristoe w rozmowie z serwisem TMZ, zdradziła ponadto, że Quinton Aaron stracił przytomność i przewrócił się, wchodząc po schodach w swoim mieszkaniu. Dokładna przyczyna zasłabnięcia nie jest jeszcze znana.

"Rodzina Quintona Aarona głęboko docenia ogromne wsparcie ze strony fanów i mediów, ale prosi o uszanowanie jej prywatności w tym trudnym czasie" - napisała Fristoe w oświadczeniu dla "The Daily Mail".

Menedżerka artysty dodała, że Aaron "otrzymuje doskonałą opiekę medyczną" i przebywa z rodziną.

Quinton Aaron zyskał światową sławę za sprawą kreacji futbolisty Michaela Ohera w dramacie biograficznym "Wielki Mike. The Blind Side" (2010) Johna Lee Hancocka. Produkcja walczyła o Oscara za najlepszy film roku, a wcielająca się w główną rolę Sandra Bullock została za swój występ nagrodzona statuetką złotego rycerza.

W kolejnych latach oglądaliśmy aktora w takich obrazach, jak: "Matka jest tylko jedna", "Greater", "W pół kroku" czy "Bad Company".

