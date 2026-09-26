Wydana w 1890 roku "Lalka" Bolesława Prusa to absolutne arcydzieło realizmu i jedna z najlepszych książek w historii polskiej literatury. Opowieść o nieszczęśliwej miłości Stanisława Wokulskiego do arystokratki Izabeli Łęckiej od lat fascynuje i zadziwia swoją ponadczasowością.

"Lalka": pierwsze adaptacje. Jak zmieniała się postać Izabeli Łęckiej?

"Lalka" doczekała się już kilku ekranizacji. Pierwszej próby przeniesienia powieści na ekran podjął się Wojciech Has. W 1968 nakręcił on kultowy dziś film z Beatą Tyszkiewicz i Mariuszem Dmochowskim w rolach głównych. Początkowo aktorka nie mówiła przychylnie o roli Łęckiej i długo wahała się, czy przyjąć propozycję.

"Na początku oświadczyłam, że nie chcę grać Łęckiej, uważam ją za postać wysoce niesympatyczną. Dlaczego ja mam grać kogoś, kogo nie lubię! [...] W końcu zgodziłam się. Zależało mi na tym, żeby dysponowała argumentami na swoją obronę. To ja ją broniłam. Grałam nie tylko to, co zostało napisane, ale starałam się zrozumieć, dlaczego ta osoba jest właśnie taka. Bo tylko wtedy może się ona wydać prawdopodobna" - tłumaczyła w wywiadzie dla magazynu "Kino".

"Zabiegałam o to, by ją ocieplić, obronić. Przekonać, że kobieta może czuć się prześladowana, jeśli ściga ją miłość, której ona nie odwzajemnia i nie chce" - cytowano jej wypowiedź w książce "Seksbomby PRL-u" Krzysztofa Tomasika.

Mariusz Dmochowski i Beata Tyszkiewicz w filmie "Lalka" filmpolski.pl materiały prasowe

Has starał się ukazać związki łączące współczesnego człowieka z bohaterami Prusa, jednak swobodna interpretacja tekstu i nadmierna łagodność filmowej Łęckiej nie przypadły widzom do gustu. Wielu krytyków zarzucało twórcy zbyt lekkie podejście do tematu. Być może właśnie te opinie zachęciły Ryszarda Bera do nakręcenia kolejnej adaptacji, tym razem w formie serialu. Produkcja zadebiutowała w 1977 roku. W Stanisława Wokulskiego wcielił się wówczas Jerzy Kamas, a Izabelę Łęcką zagrała Małgorzata Braunek. Aktorzy z miejsca skradli serca widzów i zyskali nie tylko ogromną popularność, ale i wiele nagród za swoje kreacje.

"Prus stworzył - co także nie podlega dyskusji - najbardziej przekonujący obraz literacki, a nawet socjologiczny, jak chcą niektórzy, Warszawy ostatniej ćwierci XIX wieku. Dał przekrój całego społeczeństwa, od arystokracji do biedoty z Powiśla. Wszystko to zostało przez Bera zrekonstruowane z pieczołowitością" - pisał w recenzji magazynu "Film" Czesław Dondziłło.

Igor Śmiałowski, Małgorzata Braunek i Jerzy Kamas w "Lalce" (1977) East News East News

Małgorzata Braunek w żaden sposób nie starała się naśladować Beaty Tyszkiewicz. Aktorka postanowiła podkreślić wyniosłość Łęckiej, jej posągowość oraz zdystansowanie. Powściągliwość bohaterki pokrywała się z wyobrażeniami większości widzów.

"Łęcka przeżywała dramat kresu epoki, a im bardziej kurczowo trzymała się przyjętych konwenansów, tym dotkliwsze było jej rozczarowanie, że tych konwenansów, reguł salonowej gry, już de facto nie ma, przestały istnieć. Brzydziła ją lichota nowego rozdania, brzydził ją Wokulski. Została jednak wychowana w ten sposób, że uczuć nie wypada okazywać na zewnątrz, zwłaszcza kobiecie, do tego niezamężnej. Dlatego Izabela milczy, idzie na coraz większe kompromisy, swoje zgorzknienie ukrywa głęboko. Cierpi, ale nie potrafi tego pokazać" - opisywała bohaterkę Braunek w wywiadzie do książki "Aktorki. Spotkania".

"Lalka": współczesna wersja i reinterpretacja

Od 16 września widzowie mogą zapoznać się z nową wersją "Lalki". Serial Pawła Maślony odbiega od fabuły książki, kładąc nacisk na związki literackiego pierwowzoru ze współczesnością. Dzięki temu zabiegowi twórcom udało się uwypuklić temat feminizmu czy kapitalizmu.

"Produkcja Netfliksa nie jest wiernym odtworzeniem książki Bolesława Prusa. Chcieliśmy ukazać bohaterkę w sposób bardziej złożony, obdarzając ją większą swobodą interpretacyjną i odsuwając od tradycyjnych stereotypów kojarzących się z jej klasą społeczną" - mówiła Drzymalska w rozmowie z Januszem Wróblewskim.

"Od chwili wydania powieści Prusa minęło prawie półtora wieku, a polskie kobiety wciąż muszą upominać się o podstawowe prawa. Zastanawiające, że wciąż w kwestiach dotyczących kobiet tak wiele mają do powiedzenia osoby, które nie zawsze są w stanie w pełni zrozumieć nasze doświadczenia. Każda kobieta jest przede wszystkim indywidualną, myślącą osobą i powinna mieć możliwość podejmowania decyzji dotyczących własnego życia" - tłumaczyła.

"Lalka": Sandra Drzymalska jako Izabela Łęcka Netflix materiały prasowe

Wkrótce w kinach zadebiutuje także filmowa wersja "Lalki", która zapowiadana jest jako "opowiedziana ze współczesną wrażliwością przejmująca, uniwersalna historia o miłości i niespełnieniu, o aspiracjach i przemianie, o świecie, który właśnie się kończy".

"Zdałem sobie sprawę, że robimy swoją 'Lalkę'. Mamy do tego prawo i to jest ten czas, kiedy młodzi ludzie powinni otrzymać coś, co będzie im łatwiej objąć umysłem i wyobraźnią, bo będzie to współczesne, a nie coś dla nich anachronicznego. Nie chciałbym, żeby tak było. Nie chciałbym, żeby te stare rzeczy przechodziły do lamusa, bo wtedy bym musiał wyrazić zgodę również na to, że te rzeczy, które robimy współcześnie, kiedyś się zestarzeją, ale po prostu taka jest rzeczywistość, taka jest prawda" - mówił w wywiadzie dla Interii Mateusz Damięcki.

Nadchodząca "Lalka" to film, który zdarza się raz na kilka dekad: epicki, pełen emocji, zrealizowany z imponującą scenografią, dopracowanymi w najdrobniejszych detalach kostiumami i charakteryzacją. Przygotowania do realizacji zajęły ponad 2 lata, a do projektu zaangażowano czołowych polskich twórców, aktorów i ponad 3000 statystów. W tym przypadku Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska. W audycji "Trójkowo, Filmowo" aktorka opowiedziała więcej o swoim podejściu do bohaterki:

"Izabela jest niejednoznaczna. Pod płaszczykiem chłodu na zewnątrz, jej emocjonalność, jej spojrzenie na to, co dookoła, jest całym wszechświatem i to starałam się jakoś przedstawić".

Efekty jej pracy widzowie będą mogli zobaczyć już niebawem. Film "Lalka" Macieja Kawalskiego trafi do kin 30 września.

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