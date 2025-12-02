"Jedna bitwa po drugiej" idzie po Oscara? Jest pierwsza nagroda

Nagrody Gotham przyznano po raz 35. Wyróżniają one osiągnięcia w kinie niezależnym. Do 2023 roku mogły się o nie ubiegać tylko filmy, które nie przekroczyły budżetu 35 milionów dolarów. Gdy zniesiono te ograniczenia, jedyną nominację dla blockbusterów otrzymał Ryan Gosling za kreację Kena w "Barbie" Grety Gerwig.

35. rozdanie nagród Gotham. Zwycięzcy

"Jedna bitwa pod drugiej" Andersona otrzymała rekordowe sześć nominacji do nagród Gotham. Zwyciężyła tylko w jednej kategorii, tej najważniejszej. Uznano ją za najlepszy film roku.

Aż trzy nagrody – za film międzynarodowy, reżyserię i scenariusz oryginalny – otrzymał "To był zwykły przypadek" Jafara Panahiego. Irański reżyser i tegoroczny zwycięzca Złotej Palmy zadedykował jedną ze statuetek "niezależnym filmowcom w Iranie i na całym świecie". Wcześniej tego dnia Panahi został skazany zaocznie na rok więzienia i dwuletni zakaz podróży za "działalność propagandową przeciwko rządzącym".

W kategoriach aktorskich wyróżniono mniej znanych wykonawców. Sopé Dìrísù otrzymał nagrodę za najlepszą rolę główną w filmie "W cieniu mego ojca", a za najlepszą kreację drugoplanową uznano rolę Wunmi Mosaku w "Grzesznikach". Najlepszym debiutem okrzyknięto występ Abou Sangaré’a w "Historii Souleymane'a".

Wielkie emocje wywołało wystąpienie reżysera Guillermo del Toro. Twórca "Kształtu wody", który zachęcał zgromadzonych do wspólnego okrzyku, wyrażającego dystans do sztucznej inteligencji.

Początek sezonu oscarowego. Potrwa do marca 2026 roku

Nagrody Gotham rozpoczynają sezon oscarowy. W następnych dniach poznamy wyróżnienia przyznawane przez Stowarzyszenia Krytyków z kolejnych stanów, które wskażą nam faworytów. Ich status zostanie potwierdzony po nominacjach do Złotych Globów oraz nagród kolejnych Gildii Filmowych, przede wszystkim Producentów, Reżyserów i Aktorów.

Zwycięzców 98. rozdania Oscarów poznamy w nocy z 15 na 16 marca 2026 roku. Galę poprowadzi komik Conan O’Brien.