"Jedna bitwa po drugiej" faworytem wyścigu po Oscary. Debiutantka ma szansę na statuetkę?
"Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona szybko stała się faworytem nadchodzącego wyścigu po Oscary. Odkryciem filmu jest Chase Infiniti, która wcieliła się w córkę bohatera granego przez Leonardo DiCaprio. Podjęto decyzję, że młoda aktorka będzie ubiegała się o nominację do Oscara w kategorii główna rola kobieca.
Taki obrót spraw nie powinien dziwić. "Jedna bitwa po drugiej" wystawi do wyścigu po Oscara za żeńską rolę drugoplanową Reginę Hall i Teyanę Taylor. Gdyby konkurowała z nimi jeszcze Infiniti, mogłyby podzielić się głosami, co obniżyłoby ich szansę na otrzymanie nominacji.
Wiadomo, że DiCaprio stanie do walki o statuetkę za pierwszoplanową rolę męską. Z kolei o nominację za drugi plan będą się starali Sean Penn i Benicio del Toro.
W serwisie "Gold Derby", który przewiduje laureatów nagród przemysłu rozrywkowego, najnowszy film Andersona jest faworytem w kategoriach najlepszy film, reżyser, scenariusz adaptowany i aktor drugoplanowy (Sean Penn). Z kolei DiCaprio i Taylor mogą być pewni nominacji w swoich kategoriach.
"Jedna bitwa po drugiej" była pełnometrażowym debiutem 24-letniej Infiniti. Wcześniej mogliśmy ją zobaczyć w serialu "Uznany za niewinnego" serwisu streamingowego Apple TV+. Wkrótce zobaczymy ją w "The Testaments", sequelu "Opowieści podręcznej".
Nominacje do 98. rozdania Oscarów poznamy w styczniu 2026 roku. Statuetki zostaną wręczone 16 marca. Ceremonię poprowadzi komik Conan O’Brien.