"Jedna bitwa po drugiej" faworytem wyścigu po Oscary. Debiutantka ma szansę na statuetkę?

Taki obrót spraw nie powinien dziwić. "Jedna bitwa po drugiej" wystawi do wyścigu po Oscara za żeńską rolę drugoplanową Reginę Hall i Teyanę Taylor. Gdyby konkurowała z nimi jeszcze Infiniti, mogłyby podzielić się głosami, co obniżyłoby ich szansę na otrzymanie nominacji.

Wiadomo, że DiCaprio stanie do walki o statuetkę za pierwszoplanową rolę męską. Z kolei o nominację za drugi plan będą się starali Sean Penn i Benicio del Toro.

"Jedna bitwa po drugiej" faworytem zbliżającego się sezonu nagród

W serwisie "Gold Derby", który przewiduje laureatów nagród przemysłu rozrywkowego, najnowszy film Andersona jest faworytem w kategoriach najlepszy film, reżyser, scenariusz adaptowany i aktor drugoplanowy (Sean Penn). Z kolei DiCaprio i Taylor mogą być pewni nominacji w swoich kategoriach.

"Jedna bitwa po drugiej" była pełnometrażowym debiutem 24-letniej Infiniti. Wcześniej mogliśmy ją zobaczyć w serialu "Uznany za niewinnego" serwisu streamingowego Apple TV+. Wkrótce zobaczymy ją w "The Testaments", sequelu "Opowieści podręcznej".

98. ceremonia rozdania Oscarów. Najważniejsze terminy

Nominacje do 98. rozdania Oscarów poznamy w styczniu 2026 roku. Statuetki zostaną wręczone 16 marca. Ceremonię poprowadzi komik Conan O’Brien.