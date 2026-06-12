Jeden z pierwszych filmów Pawła Pawlikowskiego. Tak rozpoczął wielką karierę

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

Paweł Pawlikowski obecnie znów jest na ustach wszystkich. Polski artysta triumfował w Cannes za sprawą filmu "Ojczyzna", który uhonorowano statuetką za reżyserię. Nie wszyscy jednak wiedzą, że nim zrealizował poruszającą "Zimną wojnę" czy nagrodzoną Oscarem "Idę", stanął za kamerą subtelnego melodramatu "Lato miłości".

Dwie młode kobiety jadą razem na motorze, trzymając się mocno, z wyrazami skupienia na twarzach, otoczone zielenią lasu.
"Lato miłości" (2004)materiały programowe

Paweł Pawlikowski stawiał pierwsze kroki jako reżyser podczas pobytu w Wielkiej Brytanii. W 1986 roku otrzymał staż w BBC, gdzie zajmował się realizacją filmów dokumentalnych. Kilka lat później nakręcił tam również pierwsze filmy fabularne, w tym "Lato miłości" z 2004 roku.

"Lato miłości": jeden z pierwszych filmów Pawła Pawlikowskiego. O reżyserze zrobiło się głośno

"Lato miłości" ("My Summer of Love") bazuje na powieści Helen Cross. Historia przenosi widzów do West Yorkshire, gdzie Mona, dziewczyna z robotniczego środowiska, poznaje pochodzącą z wyższych sfer nastolatkę o imieniu Tamsin. Choć dziewczyny niemal od razu się w sobie zakochują, dzielące je pochodzenie czy poglądy utrudniają im swobodne rozwijanie relacji. Problemem staje się również zamieszkiwanie niewielkiego miasteczka, w którym muszą uważać na każdy swój ruch.

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Kamera prowadzona przez Ryszarda Lenczewskiego podąża za bohaterkami, ukazując nie tylko początki romansu, marzycielskość młodych kobiet i beztroskę wakacyjnych spotkań, ale również kryjące się pod tym wszystkim trudne emocje.

W głównych rolach zobaczyć możemy Natalie Press (Mona) oraz początkującą wówczas Emily Blunt (Tamsin). Na ekranie towarzyszyli imm.in.: Dean Andrews, Paddy Considine, Paul Antony-Barber, Lynette Edwards.

"Lato miłości": sukces polskiego reżysera i nagrody

Produkcja została ciepło odebrana przez widzów i krytyków. Zagraniczni recenzenci rozpisywali się o urzekającym liryzmie, nostalgicznym klimacie, czułym podejściu do prezentowania intymności oraz długich ujęciach, ukazujących radości i bolączki prawdziwego życia.

"Lato miłości" zdobyło statuetkę BAFTA dla najlepszego filmu brytyjskiego oraz nagrodę dla najlepszego nowego filmu brytyjskiego na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Edynburgu. W 2006 roku podczas rozdania Polskich Nagród Filmowych dzieło Pawlikowskiego uhonorowano Orłem za najlepszą produkcję europejską.

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