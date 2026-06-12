Paweł Pawlikowski stawiał pierwsze kroki jako reżyser podczas pobytu w Wielkiej Brytanii. W 1986 roku otrzymał staż w BBC, gdzie zajmował się realizacją filmów dokumentalnych. Kilka lat później nakręcił tam również pierwsze filmy fabularne, w tym "Lato miłości" z 2004 roku.

"Lato miłości": jeden z pierwszych filmów Pawła Pawlikowskiego. O reżyserze zrobiło się głośno

"Lato miłości" ("My Summer of Love") bazuje na powieści Helen Cross. Historia przenosi widzów do West Yorkshire, gdzie Mona, dziewczyna z robotniczego środowiska, poznaje pochodzącą z wyższych sfer nastolatkę o imieniu Tamsin. Choć dziewczyny niemal od razu się w sobie zakochują, dzielące je pochodzenie czy poglądy utrudniają im swobodne rozwijanie relacji. Problemem staje się również zamieszkiwanie niewielkiego miasteczka, w którym muszą uważać na każdy swój ruch.

Kamera prowadzona przez Ryszarda Lenczewskiego podąża za bohaterkami, ukazując nie tylko początki romansu, marzycielskość młodych kobiet i beztroskę wakacyjnych spotkań, ale również kryjące się pod tym wszystkim trudne emocje.

W głównych rolach zobaczyć możemy Natalie Press (Mona) oraz początkującą wówczas Emily Blunt (Tamsin). Na ekranie towarzyszyli imm.in.: Dean Andrews, Paddy Considine, Paul Antony-Barber, Lynette Edwards.

"Lato miłości": sukces polskiego reżysera i nagrody

Produkcja została ciepło odebrana przez widzów i krytyków. Zagraniczni recenzenci rozpisywali się o urzekającym liryzmie, nostalgicznym klimacie, czułym podejściu do prezentowania intymności oraz długich ujęciach, ukazujących radości i bolączki prawdziwego życia.

"Lato miłości" zdobyło statuetkę BAFTA dla najlepszego filmu brytyjskiego oraz nagrodę dla najlepszego nowego filmu brytyjskiego na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Edynburgu. W 2006 roku podczas rozdania Polskich Nagród Filmowych dzieło Pawlikowskiego uhonorowano Orłem za najlepszą produkcję europejską.

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