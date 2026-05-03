"Gladiator": pierwsza część była przełomowa

Premiera "Gladiatora" w 2000 roku była przełomowym momentem w świecie filmów historycznych. Produkcja, opowiadająca o losach Maximusa (w tej roli niezapomniany Russell Crowe), zdobyła aż pięć Oscarów, w tym za najlepszy film. Historia o zemście, honorze i walce w Koloseum na tle potęgi starożytnego Rzymu poruszyła widzów na całym świecie.

"Gladiator II": o czym opowiada druga część?

Bohaterem filmu "Gladiator II" jest dorosły już Lucjusz (Paul Mescal), wnuk Marka Aureliusza. Gdy walczy na wojnie, jego żona i przybrana matka zostają zabite. Mężczyznę przepełnia żądza zemsty i decyduje się na wędrówkę do Rzymu, by pomścić bliskich.

W filmie oprócz Mescala występują również: Denzel Washington, Joseph Quinn, Fred Hechinger, a także Connie Nielsen i Derek Jacobi, którzy powtarzają swoje role z "jedynki". Nie powrócą Russell Crowe i Joaquin Phoenix, których bohaterowie zginęli pod koniec "Gladiatora".

"Gladiator II": kiedy na Netflix?

Wkrótce film będą mogli zobaczyć użytkownicy Netfliksa. "Gladiator II" zadebiutuje na platformie 12 maja.

