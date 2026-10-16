Jeden z największych hitów tego roku. Startują zdjęcia do kontynuacji

Katarzyna Ulman

Oprac.: Katarzyna Ulman

Wystartowały zdjęcia do filmu "Pomoc domowa 2. Sekret", sequela jednego z tegorocznych hitów. W roli głównej ponownie wystąpi Sydney Sweeney, a za kamerą stanie Paul Feig. Podobnie jak pierwsza część, film powstaje na podstawie bestsellerowej powieści autorstwa Freidy McFadden.

Amanda Seyfried i Sydney Sweeney siedzące obok siebie w jasnym, nowoczesnym wnętrzu, ujęcie z filmu „Pomoc domowa”
Amanda Seyfried i Sydney Sweeney w filmie "Pomoc domowa"materiały prasowe

"Pomoc domowa": jeden z największych hitów tego roku

Fabuła "Pomocy domowej", adaptacji powieści Friedy McFadden, koncentruje się na Milli, w którą wciela się Sydney Sweeney. Bohaterka podejmuje pracę w domu zamożnego małżeństwa Winchesterów, granych przez Amandę Seyfried i Brandona Sklenara. Początkowo wszystko wydaje się uporządkowane i przewidywalne, jednak z czasem drobne sygnały zaczynają budzić coraz większy niepokój.

"Pomoc domowa" zarobiła w kinach na całym świecie ponad 300 milionów dolarów, co stanowi kamień milowy dla filmu o średnim budżecie. Lionsgate wydało zaledwie 35 milionów dolarów.

Pomoc domowa 2. Sekret": co wydarzy się w wyczekiwanym seqielu?

"Druga część przenosi Millie Calloway (Sydney Sweeney) z domu Winchesterów do rezydencji Douglasa Garricka. Nowy pracodawca stawia jej tylko jeden, za to bardzo stanowczy warunek: pod żadnym pozorem nie może zaglądać do pokoju jego żony. Wydaje się, że przestrzeganie tej prostej zasady nie powinno sprawić Millie problemu. Ale chęć odkrycia skrywanych przez eleganckie ściany tajemnic bywa silniejsza od zdrowego rozsądku…" - czytamy w informacji prasowej.

W drugiej części w głównych rolach powrócą Sydney Sweeney jako Millie i Michele Morrone jako Enzo. Do obsady kontynuacji dołączają Kirsten Dunst (pani Garrick), Paul Anthony Kelly (Douglas Garrick), Brittany Snow (Marybeth) i Stephen Kalyn (Brock).

"Pomoc domowa 2. Sekret": kiedy i gdzie oglądać?

"Pomoc domowa 2. Sekret" zadebiutuje w kinach w styczniu 2028.

"Pszczelarz 2" [trailer]materiały dystrybutora
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