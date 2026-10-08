Jeden z największych hitów tego roku. Możecie obejrzeć go w domu

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień": jeden z największych hitów tego roku

Cztery lata minęły odkąd ostatnio spotkaliśmy się z naszym przyjaznym bohaterem z sąsiedztwa. Nie ma już Petera Parkera, ale Spider-Man jest u szczytu formy, dbając o bezpieczeństwo Nowego Jorku. Sprawy toczą się po myśli anonimowego bohatera, póki nietypowa seria zbrodni nie wciąga go w pajęczynę największej tajemnicy, z jaką miał kiedykolwiek do czynienia. Żeby stawić czoła wyzwaniu, Spider-Man musi nie tylko przygotować się fizycznie i mentalnie. Musi też być gotowy stawić czoła reperkusjom swojej przeszłości!





Film z Tomem Hollandem okazał się gigantycznym sukcesem i do 23 września zarobił na całym świecie około 2,48 mld dolarów.

"Na plus trzeba zaliczyć relację Pająka z Punisherem, w którego wciela się ponownie znany z serialowego "Daredevila" Jon Bernthal. Zapomnijcie jednak o nieuśmiechającym się zabijace, który żyje dla przemocy. Tutaj dostajemy ulubieńca widzów w wersji tragikomicznej. To starszy brat, który ma na swoich plecach ogrom nieprzepracowanych traum, ale chowa w środku trochę dobra i ciepła" - pisał w recenzji "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" Jakub Izdebski.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień": kiedy i gdzie oglądać?

Film "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" jest dostępny do kupienia lub wypożyczenia w ofercie: Apple, Amazon Prime, Google Play, Megogo, P4, Player, Polsat Box Go, Premiery Canal+, Rakuten TV, Sweet.tv, Vectra VOD