Jeden z największych gwiazdorów Hollywood. Dwa Oscary i wiele uznanych ról

Gwiazdor Hollywood poszedł w ślady krewnych

Urodzony w 1961 roku w Lexington George Clooney dorastał w rodzinie, w której świat mediów i sztuki był czymś naturalnym. Jego ojciec był prowadzącym telewizyjnego talk show, ciotka Rosemary Clooney należała do największych gwiazd amerykańskiej muzyki i kina, druga ciotka, Betty Clooney, również zajmowała się śpiewem, a kuzyni - Miguel, Monsita i Rafael Ferrerowie - też wybrali aktorską drogę. Nic więc dziwnego, że George postanowił spróbować swoich sił przed kamerą.

Początki jego kariery nie zapowiadały jednak hollywoodzkiego triumfu. Clooney przez lata pojawiał się w epizodach telewizyjnych i mniejszych produkcjach, zanim przełom przyniosła rola doktora Douga Rossa w serialu "Ostry dyżur". To właśnie ten charyzmatyczny, nieco buntowniczy pediatra sprawił, że aktor zyskał międzynarodową rozpoznawalność i status jednego z największych telewizyjnych amantów lat 90. Sukces serialu otworzył mu drogę do kina, gdzie szybko zaczął budować pozycję znacznie ambitniejszą niż tylko ekranowy przystojniak.

Na dużym ekranie Clooney błyskawicznie udowodnił, że potrafi znacznie więcej. Od gangsterskiego Setha Gecko w "Od zmierzchu do świtu", przez wdzięk Danny'ego Oceana w serii "Ocean's", aż po mroczne, dramatyczne kreacje w filmach "Syriana" i "Michael Clayton". To właśnie te role pokazały, że potrafi być prawdziwym aktorskim "kameleonem". Oscar za rolę drugoplanową w "Syrianie" oraz kolejne nominacje potwierdziły, że Clooney nie jest jedynie gwiazdą box office'u, ale pełnoprawnym aktorem dramatycznym. Warto przypomnieć również jego kreację Batmana w filmie z 1997 roku - "Batman i Robin". Co prawda, produkcja zebrała raczej krytyczne opinie, ale została jedną z kultowych pozycji światowej popkultury.

Kadr z filmu "Ocean's Eleven"

Dwukrotny laureat Oscara. Utalentowany aktor i reżyser

Lata występowania na małym i dużym ekranie zrobiły z Clooneya jedną z topowych gwiazd Hollywood. Aktor w 2018 roku odebrał Nagrodę Amerykańskiego Instytutu Filmowego za całokształt twórczości. Został nagrodzony Złotym Globem za rolę Everetta w przygodowej komedii kryminalnej "Bracie, gdzie jesteś?". W 2013 wraz z Benem Affleckiem i Grantem Heslovem ponownie zdobył Oscara za najlepszy film za produkcję dreszczowca "Operacja Argo". Dwukrotnie uznano go za najseksowniejszego mężczyznę świata (według magazynu "People").

Kultowe kreacje stworzył również w filmach "Solaris", "Cienka czerwona linia", "Okrucieństwo nie do przyjęcia" i "Gniew oceanu". 65-latek spełnia się również jako reżyser. W 2002 debiutował jego pierwszy film "Niebezpieczny umysł", który był nominowany do Złotego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie. Z kolei jego kolejna produkcja "Good Night and Good Luck" zdobyła nominacje do Oscara w aż sześciu kategoriach!

Dziś George Clooney to artysta, który świadomie wybiera projekty, często stawiając na role bardziej dojrzałe, ironiczne i zdystansowane wobec własnego wizerunku. W najnowszych produkcjach, takich jak "Samotne wilki", "Bilet do raju" czy "Jay Kelly", chętnie gra swoim legendarnym ekranowym stylem, jednocześnie pokazując, że z wiekiem zyskał jeszcze większą swobodę. Jego kariera jest przykładem rzadkiej ewolucji - od telewizyjnego idola, przez hollywoodzkiego gwiazdora, po aktora i twórcę, który od lat pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych nazwisk światowego kina.

George i Amal Clooney: niekończąca się miłosna bajka

George i Amal Clooney

65-latek w przeszłości związany był z różnymi kobietami, jednak od 2014 roku jest szczęśliwym mężem Amal Clooney (wcześniej Alamuddin), libańsko-brytyjskeij adwokatki specjalizującej się w prawie międzynarodowym oraz prawach człowieka. Para często pojawia się razem na wydarzeniach branżowych i czerwonych dywanach. Cieszą się dużą sympatią fanów. W 2017 roku zostali rodzicami bliźniąt Elli i Alexandra.

