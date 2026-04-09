"Tyler Rake": powstanie trzecia część popularnego cyklu

Powstanie trzecia odsłona przygód Tylera Rake'a. Netflix poinformował o realizacji trzeciej części filmowego cyklu w środę, ogłaszając jednocześnie, że obok wcielającego się w głównego bohatera Chrisa Hemswortha ("Thor", "Crime 101"), w produkcji powróci również Idris Elba ("Luther").

Za kamerą po raz kolejny stanie Sam Hargrave, który jest odpowiedzialny także za pierwsze dwie części cyklu. Scenariusz napisał David Weil. Jak na razie nie znamy szczegółów planowanego filmu. Pierwszy film "Tyler Rake" ("Extraction") zadebiutował w Netfliksie w 2020 roku, jego sequel w 2023.

To kolejny projekt studia AGBO i Netfliksa. Wcześniej wspólnie zrealizowali m.in. filmy "The Gray Man" oraz tegoroczny "The Electric State", w którym główną rolę zagrała Millie Bobby Brown. W przygotowaniu jest z kolei "The Whisper Man" oraz serial "Prism", w którym siły ponownie połączy wspomniana wyżej Brown.

"Tyler Rake": dwie części o nieustraszonym najemniku

Tyler Rake (Chris Hemsworth) jest nieustraszonym najemnikiem, który nie ma już nic do stracenia. Jednak gdy przyjmuje zlecenie odbicia z rąk porywaczy syna międzynarodowego barona narkotykowego, nie zdaje sobie sprawy, jak ogromnego ryzyka się podejmuje.

Po wydarzeniach z pierwszej części, które niemal kosztowały go życie, Rake, australijski najemnik specjalizujący się w tajnych misjach, powraca, aby wykonać nowe zadanie. Tym razem musi uwolnić z więzienia udręczoną rodzinę bezwzględnego gruzińskiego gangstera.

