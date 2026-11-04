Plaza Hotel został otwarty w 1907 roku. Położony przy Fifth Avenue budynek szybko stał się jedną z wizytówek Manhattanu. W latach 1988-1995 jego właścicielem był miliarder Donald Trump, przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych.

Plaza Hotel na małym i dużym ekranie

Plaza Hotel i jego wnętrza były często prezentowane w filmach i serialach. W znajdującym się w nim Oak Barze rozgrywa się kluczowa scena "Północ-północny zachód" Alfreda Hitchcocka, w której bohater Cary'ego Granta zostaje porwany. W "Tacy byliśmy" Sidneya Pollacka przed wejściem do hotelu rozpoczyna się romans między postaciami granymi przez Barbrę Streisand i Roberta Redforda.

Barbra Streisand i Robert Redford przed Plaza Hotel w Nowym Jorku w filmie "Tacy byliśmy" New York Daily News Archive Getty Images

W filmie "Kevin sam w Nowym Jorku" tytułowy bohater zatrzymuje się w Plaza Hotel. W holu mija zresztą samego Trumpa. Miliarder był w czasie zdjęć właścicielem budynku, a kontrakt zapewniał mu epizod na ekranie.

Luksusowy hotel pojawiał się także w "Figurancie", "Ślubnych wojnach" i "Wielkim Gatsbym". Na małym ekranie mogliśmy go zobaczyć między innymi w "Przyjaciołach", "Kronikach Seinfelda", "Rodzinie Soprano" i "W garniturach".