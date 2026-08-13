Spokojne, melancholijne kino, które stawia pytania o sens miłości, wyborów i tego, co jesteśmy w stanie poświęcić dla drugiej osoby. Dla takiego filmu warto zarwać nockę!

"Miasto aniołów": poruszająca historia z gwiazdorskim duetem

Film "Miasto aniołów" to dramat z elementami fantasy, który opowiada o miłości przekraczającej granice życia i śmierci. W rolach głównych występują Nicolas Cage oraz Meg Ryan, tworząc poruszającą historię o wyborach, które mogą zmienić całe istnienie.

Anioł zakochuje się w lekarce, która właśnie straciła pacjenta na stole operacyjnym. To historia miłosna stworzona w niebie. Czy ma szansę przetrwać na ziemi? Seth (Nicolas Cage) jest aniołem, który towarzyszy duchom niedawno zmarłych w ich drodze do wiecznego życia. Seth nigdy nie był istotą ludzką, więc nigdy nie doświadczył dotyku ani smaku. Przybywa do szpitala w Los Angeles, w stanie Kalifornia, aby pocieszyć umierającego człowieka a spotyka śmiertelną kobietę, która przykuwa jego uwagę. To dr Maggie Rice (Meg Ryan), genialna młoda kardiochirurg, która jest oddana swojej profesji i swoim pacjentom.

Seth ma moc, by dać się zobaczyć, ale Maggie uważa go za zbyt tajemniczego - nie wierzy w anioły, dopóki nie zakocha się jednym z nich. Seth spotyka pacjenta z tajemnicą, Nathaniela Messingera (Dennis Franz), który ma dla niego wiadomość - on też był kiedyś aniołem jak Seth, ale postanowił spaść na Ziemię i stać się człowiekiem. Po rozmowie z tym niezwykłym mężczyzną i coraz bardziej zauroczony Maggie Seth podejmuje decyzję o swojej przyszłości. Czy bycie człowiekiem i przeżycie uczucia miłości okaże się tym, czego się spodziewał?

"Miasto aniołów" w reżyserii Brada Silberlinga to luźny, amerykański remake głośnego filmu Wima Wendersa "Niebo nad Berlinem" z 1987 roku, nagrodzonego Złotą Palmą na słynnym festiwalu w Cannes.

"Miasto aniołów" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Miasto aniołów" zostanie dzisiaj, 13 sierpnia, wyemitowany w Polsacie o godz. 22:10.