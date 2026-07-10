"The Debut" skupi się na kulisach wystawienia niewielkiej sztuki teatralnej w miejskim ośrodku kultury. Główną bohaterką jest Mona, nieśmiała kobieta, która zrobi wszystko, by wypaść jak najlepiej w niewielkiej roli. Jej podejście spotyka się z protestami ze strony nieznoszącego sprzeciwu reżysera.

Co wiemy o "The Debut"?

Dla Eisenberga to trzeci film w karierze reżyserskiej po "When You Finish Saving the World" oraz "Prawdziwym bólu". W "The Debut" pełnił on także funkcję producenta i scenarzysty oraz wystąpił w jednej z pobocznych ról.

W Monę wcieliła się Julianne Moore, która zagrała w reżyserskim debiucie Eisenberga. "Dla mnie jest najwspanialszą aktorką filmową. Myślę, że jest po prostu najlepsza. To nie osobiste zdanie, tylko obiektywny fakt. [...] Dziwna sprawa, byłem na tylu planach filmowych jako aktor i uwielbiam dostawać wskazówki od reżysera. Jednak gdy sam reżyserowałem, miałem dziwne przeświadczenie, że jeśli coś jej doradzę, poczuje się potwornie urażona. Taka głupia dezorientacja, bo zakładasz coś, czego nikt inny nigdy nie pomyśli. A ona jest bardzo fajną osobą. Szczerą, dobrze czującą się ze sobą" - mówił reżyser w wywiadzie dla Interii w 2023 roku.

Reżysera sztuki zagrał Paul Giamatti. W pozostałych rolach zobaczymy Halle Bailey, Carę Buono, Craiga Bierko, Eldara Isgandarova, Patricka Fabiana i Bernadette Peters.

Bardzo dobre opinie o "The Debut" po pokazach testowych

Film jest już po pierwszych pokazach testowych. Został określony jako "dziwną, mroczną i bardzo zabawną opowieść o aktorstwie, oderwaniu od rzeczywistości i dziwakach skupionych wokół małych teatrów". Poprzednie dzieło Eisenberga, "Prawdziwy ból", otrzymał Oscara za drugoplanową rolę Kierana Culkina i nominację za scenariusz oryginalny. Oczekiwania wobec "The Debut" są więc ogromne.