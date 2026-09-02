Informację o śmierci Rappeneau przekazała jego rodzina. Reżyser przyszedł na świat 8 kwietnia 1932 roku w Auxerre. Na początku swej kariery współpracował z Louisem Malle'em przy "Zazie w metrze" i "Życiu prywatnym". Za scenariusz "Człowieka z Rio" Philippe'a de Broki otrzymał nominację do Oscara razem z reżyserem, Ariane Mnouchkine i Danielem Boulangerem.

Największy sukces Jeana-Paula Rappeneau

Debiutował jako reżyser "Życiem zamku" z 1965 roku. W swej karierze stanął za kamerą ośmiu filmów. Największe uznanie przyniósł mu "Cyrano de Bergerac" na podstawie sztuki Edmonda Rostanda. Film debiutował w Konkursie Głównym Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, gdzie otrzymał nagrodę za główną rolę Gerarda Depardieu. Później wyróżniono go trzema statuetkami BAFTA za zdjęcia, kostiumy i charakteryzację oraz Oscarem za kostiumy. "Cyrano de Bergerac" był także nominowany do nagrody Akademii za film nieanglojęzyczny, główną rolę Depardieu, charakteryzację i scenografię.

W czasie swej kariery Rappeneau był dziewięciokrotnie nominowany do Cezara, Francuskiej Nagrody Filmowej. Zwyciężył dwukrotnie, za produkcję i reżyserię "Cyrano de Bergeraca". Pozostałe szanse na statuetki przyniosły mu filmy "Samotnik", "Huzar" i "Bon voyage".

Jego karierę zamknęła komedia "Zacne rodziny" z 2015 roku z Gillesem Lellouche'em, Mathieu Amalrikiem i Marine Vacth w rolach głównych.