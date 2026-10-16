Niezłomny agent powraca na ekrany, by po raz kolejny wymierzyć sprawiedliwość na własnych zasadach! "Pszczelarz" z 2024 roku okazał się bezapelacyjnym hitem kinowym. W pierwszej części w reżyserii Davida Ayera, Jason Statham wcielił się w rolę Claya - byłego członka tajnej jednostki specjalnej, który po wycofaniu się ze służby wiódł ciche życie na prowincji, poświęcając się pszczelarstwu. Sielanka dobiegła jednak końca, gdy jego bliska przyjaciółka padła ofiarą bezwzględnego oszustwa internetowego i odebrała sobie życie. Clay wyruszył wtedy z prywatną zemstą, rozbijając potężne struktury przestępcze sięgające samych szczytów władzy.

Produkcja przy budżecie wynoszącym 40 milionów dolarów zarobiła na całym świecie imponujące ponad 162 miliony dolarów, podbijając później także platformy streamingowe. Powstanie kontynuacji było więc wyłącznie kwestią czasu - a do sieci właśnie trafił oficjalny zwiastun sequela!

"Pszczelarz 2": walka o prezydenta USA

W nadchodzącym filmie "Pszczelarz 2" sytuacja głównego bohatera staje się jeszcze bardziej skomplikowana. Clay jest obecnie poszukiwanym przestępcą, który zmuszony jest ponownie chwycić za broń. Tajemnicza organizacja "Pszczelarze" zostaje uznana za nielegalną i próbuje przejąć bezpośrednią kontrolę nad rządem Stanów Zjednoczonych.

Aby oczyścić swoje imię i zatrzymać śmiertelnie niebezpieczny spisek, Clay musi stawić czoła swoim dawnym mocodawcom i ocalić życie samemu prezydentowi USA. Dynamiczna zapowiedź sequela nie pozostawia złudzeń - na ekranie zobaczymy bezkompromisowego Stathama eliminującego kolejnych wrogów w rytm kultowego utworu Metalliki - "For Whom the Bell Tolls"! Sprawdź najnowszy zwiastun!

Kiedy premiera?

Za scenariusz drugiej części odpowiada doświadczony duet Kurt Wimmer i Zak Penn. U boku Jasona Stathama na ekranie pojawi się absolutnie gwiazdorska obsada, w tym: Jeremy Irons, Pom Klementieff, Jemma Redgrave, Emmy Raver-Lampman, Adam Copeland, Bobby Naderi oraz Yara Shahidi.

Wśród producentów projektu ponownie znaleźli się sam Jason Statham, Chris Long oraz Kurt Wimmer. Premiera nowej odsłony zaplanowana jest na 15 stycznia 2027 r.