​Jason Momoa jako Dracula?

Wygląda na to, że niedawny "Dracula" od BBC i Netfliksa nie będzie jedyną nową produkcją poświęconą najsłynniejszemu wampirowi wszech czasów. Według informacji zdobytych przez portal "We Got This Covered" w przygotowaniu jest kolejny serial o Draculi. Do roli krwiożerczego hrabiego przymierzany jest znany z "Gry o tron" Jason Momoa.

Jason Momoa pasuje do roli Draculi? / Mike Coppola/FilmMagic /Getty Images

Przygotowywana przez Warner Brothers TV produkcja opisywana jest jako seksowna i współczesna wersja klasycznej opowieści. Nowy serial ma być dramatem, w którym w rolach głównych zobaczymy trzy silne postaci kobiece. Będzie nosił tytuł "The Brides" i pojawią się w nim elementy horroru. Nieśmiertelne bohaterki "The Brides" walczyć będą o utrzymanie bogactwa, prestiżu i swojego dziedzictwa. Pojawi się też postać Draculi. Jako kandydat do tej roli rozważany jest Jason Momoa, ale na giełdzie nazwisk pojawia się też Dominic Cooper, znany z serialu "Preacher" oraz Richard Coyle, który zagrał w "Chilling Adventures of Sabrina".



Kasowy sukces filmu "Niewidzialny człowiek" sprawił, że kolejne produkcje z udziałem klasycznych filmowych potworów (Niewidzialny człowiek, Mumia, Frankenstein, Dracula) są tylko kwestią czasu. 1 stycznia na platformie Netflix pojawił się trzyodcinkowy serial "Dracula" z Claesem Bangiem w roli tytułowej. Rozważany jest też powrót Draculi na duży ekran. Ostatni raz zagrał go Luke Evans w filmie "Dracula: Historia nieznana". Teraz w przygotowaniu jest film "Renfield". Jego producenci widzieliby w roli Draculi - Benedicta Cumberbatcha.

W ostatnich dniach pojawiły się informacje o innych produkcjach związanych z klasycznymi filmowymi potworami. Producent Jason Blum przyznał, że chętnie zrealizowałby nową wersję "Frankensteina". Z kolei twórca "Obecności" James Wan zrealizuje dla Universalu inny film, który jeszcze nie ma tytułu. Według portalu "The Hollywood Reporter" jego fabuła opowie o grupie nastolatków, którzy odkrywają, że ich sąsiad w swojej piwnicy pracuje nad stworzeniem potwora.

Jasona Momoę można było ostatnio oglądać w komiksowym filmie "Aquaman", a także wyprodukowanym przez Apple TV+ serialu "See". W grudniu do polskich kin trafi nowa wersja kultowej "Diuny" z jego udziałem, a na 2022 rok już zaplanowany został sequel "Aquamana".