Jedną z najgłośniejszych premier tej jesieni jest najnowsze dzieło Ridleya Scotta "Dom Gucci" z Lady Gagą , Adamem Driverem , Alem Pacino , Jeremym Ironsem i Jaredem Leto w rolach głównych. Ostatni z aktorów mówi w wywiadach, że granie Paolo Gucciego była dla niego jak zdobywanie wysokiej góry.



"Dom Gucci": Jared Leto nie do poznania

I nic dziwnego, Leto musiał się do tej roli nauczyć mówić po angielsku z włoskim akcentem, a do tego spędzał sporo czasu w charakteryzatorni, by upodobnić się do swojej postaci.



Zdjęcie Jared Leto jako Paolo Gucci / materiały prasowe

Jako Paolo Gucci aktor jest na ekranie o kilkanaście kilogramów grubszy niż w rzeczywistości, ma łysinę i zmienione za pomocą silikonowej maski i makijażu rysy twarzy. Codzienna charakteryzacja do roli zajmowała około sześciu godzin. A po zdjęciach musiał poświęcić kolejną godzinę, by się jej pozbyć. Mimo to aktor twierdzi, że pokochał postać Paolo i trudno mu było się z nią rozstać.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Dom Gucci" [trailer 2] materiały prasowe

Jared Leto: Sprzedawał popcorn i "trawkę"

Aktor aktywnie angażuje się w promocję filmu "Dom Gucci" i z tego powodu był gościem w ostatnim programie "The Ellen DeGeneres Show". W czasie rozmowy o tym, dlaczego film warto zobaczyć w kinie, Leto podzielił się zaskakującym wspomnieniem z czasów, kiedy jako nastolatek pracował w kinie. Był bileterem, ale w tym samym miejscu prowadził też inną działalność, tyle że nielegalną.

"Pracowałem w kinie, niestety zostałem zwolniony za handlowanie 'trawką'" - powiedział Leto i dodał ze śmiechem: "W tamtym czasie byłem prawdziwym przedsiębiorcą".



Ellen DeGeneres wyraziła uznanie dla tej przedsiębiorczości. "Pracowałeś. Próbowałeś sprzedawać razem popcorn i zioło. Co w tym złego?" - zażartowała. "Niektórzy mówią, że dobrze do siebie pasują" - stwierdził rozbawiony aktor.

