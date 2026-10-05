Japonka w polskim filmie? Skąd w "Hot Spot" wzięła się Reika Kirishima?

Japońska aktorka Reika Kirishima w filmie Agnieszki Smoczyńskiej "Hot Spot"

Japońska aktorka Reika Kirishima doskonale znana jest kinomanom na całym świecie. Międzynarodowy rozgłos zdobyła dzięki roli w filmie "Drive My Car" Ryusuke Hamaguchiego (nagrodzonym Oscarem dla najlepszego filmu międzynarodowego). Wcześniej zachwyciła widzów m.in. w adaptacji powieści Harukiego Murakamiego "Norwegian Wood" (reż. Tran Anh Hung).

Aktorka była jednym z gości 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, otwiera się w nowym oknie. Skąd wzięła się w Polsce? Japonka zagrała jedną z głównych ról w najnowszym filmie Agnieszki Smoczyńskiej "Hot Spot", otwiera się w nowym oknie i wystąpiła u boku Andrzeja Konopki oraz Noomi Rapace. Produkcja otrzymała 26 września w Gdyni aż cztery nagrody - tytuł wyróżniono za najlepszą muzykę, kostiumy i dźwięk. Agnieszka Smoczyńska otrzymała również nagrodę Złoty Pazur im. Andrzeja Żuławskiego. Od 25 września produkcję można oglądać w polskich kinach.

Akcja filmu "Hot Spot" rozgrywa się w nieokreślonej przyszłości. W czasie, gdy sztuczna inteligencja nie jest już narzędziem ułatwiającym w wielu dziedzinach życie, a samoistnym bytem, który przejął kontrolę nad światem, a raczej tym, co z niego pozostało. Kirishima wciela się w postać Ayki - piosenkarki, żony detektywa Dżonego (Konopka) i matki, która za wszelką cenę próbuje chronić swoją rodzinę przed cyfrową kontrolą i utratą niezależności.

Reika Kirishima: gwałtowny rozwój AI przeraża mnie

Podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Reika Kirishima odwiedziła studio Interia Film i w rozmowie z Arturem Zaborskim opowiedziała o filmie "Hot Spot" i pracy z polskimi twórcami. Jak to się stało, że trafiła na plan polskiej produkcji? Jak wyglądała praca nad tą rolą?

- Nasza współpraca rozpoczęła się trzy lata temu, gdy poznałam Agnieszkę Smoczyńską, która przyjechała do Japonii, by wziąć udział w organizowanym w Tokio Festiwalu Filmów Polskich. Ogólne założenia dotyczące tej postaci były ustalone wcześniej, ale Agnieszka bardzo ceni to, co podpowiada jej intuicja i atmosfera danej chwili, dlatego niektóre elementy powstawały podczas wspólnych rozmów. Agnieszka miała wyraźną wizję Ayki, a ja starałam się do niej dostosować - opowiadała japońska aktorka.

Film "Hot Spot" próbuje nam pokazać, w którą stronę może pójść rozwój sztucznej inteligencji. Co na temat AI myśli Reika Kirishima?

- Gdy dostałam scenariusz, ChatGPT czy inne formy sztucznej inteligencji nie były jeszcze tak powszechne w naszym życiu. Gwałtowny rozwój AI, który dokonał się w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat sprawił, że sztuczna inteligencja staje się człowiekowi coraz bliższa. Przeraża mnie to i jak sądzę, budzi też obawy u wielu innych osób. Obraz sztucznej inteligencji przedstawiony w filmie "Hot Spot" skłonił mnie do wiele przemyśleń. Być może sztuczna inteligencja powstała po to, by człowiek raz jeszcze zastanowił się nad swoją postawą wobec drugiego człowieka, wobec Ziemi czy wobec przyrody.

Film porusza też temat tego, co może stać się z naszą planetą, jeżeli nie zatrzymamy jej nadmiernej eksploatacji przez człowieka. W Polsce od jakiegoś czasu toczy się na ten temat głośna dyskusja. Reika Kirishima wyznała, że w Japonii jest tak samo. - Myślę, że ludzie na całym świecie odczuwają to w podobny sposób - dodała.

"Czytanie z powietrza": o porozumiewanie się za pomocą myśli

Bohaterowie filmu "Hot Spot" porozumiewają się nie tylko przy pomocy słów, ale przede wszystkim dzięki przekazywaniu sobie myśli. Czy to było duże aktorskie wyzwanie? Jak się gra z drugą osobą, do której nie można niczego powiedzieć? Japonka przyznała, że było to wyzwanie.

- Było to moje pierwsze doświadczenie aktorskie, w którym zagrałam porozumiewanie się za pomocą myśli. Było to ciekawe doświadczenie, które, mimo pewnych utrudnień, dawało też dużo radości. Skłaniało mnie do refleksji nad sobą, nad człowiekiem. W Japonii używamy określenia "Aun" czy też "czytanie z powietrza" na opisanie właśnie takiego wczuwania się w myśli drugiej osoby, wzajemnego rozumienia się bez słów. Moim zdaniem te dwa stany mają ze sobą wiele wspólnego. Było to fascynujące przeżycie.

51. FPFF w Gdyni. Reika Kirishima o roli w "Hot Spot" i pracy z Agnieszką Smoczyńską Artur Zaborski INTERIA.PL

Reika Kirishima jest ambasadorką kultury polskiej w Japonii. Jako aktorka bardzo dobrze znana i rozpoznawana w swoim kraju, zamieszcza na swoim profilu zdjęcia i filmy z Polski, uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez nasze placówki zagraniczne, zachęca swoich rodaków do odwiedzania i lepszego poznawania Polski.

Aktorka wyznała, że udział w filmie Agnieszki Smoczyńskiej "Hot Spot" to dla niej wielki zaszczyt.

- Możliwość udziału w tym filmie jest dla mnie, Japonki, wielkim zaszczytem. Mam ogromną nadzieję, że ten film przyczyni się do dalszego zbliżenia Polski i Japonii, co byłoby dla mnie wielką radością. Bardzo pragnę, by jak najwięcej osób zechciało obejrzeć ten film. Polecam go Państwa życzliwości i raz jeszcze serdecznie dziękuję.

Słowa Reiki Kirishimy z języka japońskiego na język polski tłumaczyła podczas rozmowy Anna Ome.

Film "Hot Spot" można oglądać na ekranach polskich kin od 25 września.