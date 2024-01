"Gdybyśmy mieli wskazać jednego z najwierniejszych i najważniejszych dla nas przyjaciół Kina na Granicy, byłby nim na pewno Janusz Majewski. Mistrz polskiego kina, świadek epoki, ale i wytrawny czechofil: jeden z tych autorów naszej kinematografii, który najczęściej pracował z artystami z Czech i ze Słowacji" - podkreśla Łukasz Maciejewski, polski dyrektor artystyczny Przeglądu.

"Do Cieszyna, na Kino na Granicy, przyjeżdżał wielokrotnie i - zawsze to podkreślał - czuł się u nas i z nami wspaniale. Uwielbiał czeskie piwo (Pilsner jest królem piw - mówił), kochał knedlíčky z pieczenią wieprzową i kapistą kiszoną na gorąco. Odpowiadała mu atmosfera naszego festiwalu: żywioł młodości, zderzony z tym, czym dla autora 'Lekcji martwego języka' była zawsze Mitteleuropa: wspólnota tradycji, europejskiej ciągłości kulturowej, ale także, co było to dla Majewskiego szczególnie ważne, odpowiedzialności za podtrzymywanie owej wspólnoty. Uważał, że twórca filmowy ma zadanie mówić rzeczy ważne, ale mówić o tym z uśmiechem, nieinwazyjnie, bezbłędnie warsztatowo. Takim był reżyserem i człowiekiem, takie tworzył filmy" - dodał Maciejewski.

Zdjęcie Janusz Majewski i Łukasz Maciejewski podczas przeglądu Kino na Granicy / Wojciech Wandzel, Kino na Granicy / materiały prasowe

Retrospektywa Janusza Majewskiego podczas Kina na Granicy

Dyrektor artystyczny Kina na Granicy zdradził też, jakie filmy Majewskiego będzie można obejrzeć w Cieszynie.



"Do selekcji wybrałem - często mniej znane - filmy, które powstały we współpracy z Czechami i Słowakami: 'Zaklęte rewiry' (1975) na podstawie książki Henryka Worcella, mało znany melodramat 'Słona róża' (1982), historyczny dramat kostiumowy 'Czarny wąwóz' (1988), kultowych 'C.K. Dezerterów' (1985), filmu do którego scenariusz, podobnie jak do 'Zaklętych rewirów', Janusz Majewski napisał wspólnie z Pavlem Hajným. Zestaw uzupełni 'Czarna suknia' (1967), średniometrażowy film Janusza Majewskiego z 1967 roku, z jedyną w polskim kinie kreacją Idy Kamińskiej, aktorki, która rolę życia zagrała w wybitnym czeskim filmie 'Sklep przy głównej ulicy' Jána Kadára i Elmara Klosa, za który otrzymała nominację do Oscara" - ujawnił Łukasz Maciejewski.



26. Przegląd Filmowy Kino na Granicy odbędzie się w dniach 1-5 maja 2024 roku w Cieszynie i Czeskim Cieszynie.