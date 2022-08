Janet Yang przewodniczącą Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej

Organizacja przyznająca Oscary ma nową przewodniczącą. Została nią producentka Janet Yang, która została wybrana na to stanowisko przez powołany do tego organ, tzw. Board of Governors. Nowa przewodnicząca Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej jest pierwszą osobą azjatyckiego pochodzenia pełniącą tą funkcję.

Zdjęcie Janet Yang / Alberto E. Rodriguez / Getty Images