Jan Frycz miał trudne relacje z dziećmi. Przez lata miała do niego żal

Jan Frycz: jeden z najwybitniejszych polskich aktorów

Jan Frycz przez lata spełniał się w roli aktora i cieszył uznaniem widzów. Zachwycał w rolach filmowych, serialowych oraz teatralnych. Na dużym ekranie zadebiutował jeszcze na studiach aktorskich - grał Tomasza II w "Na srebrnym globie" Andrzeja Żuławskiego (1976). W 1980 Lech Majewski powierzył mu rolę panicza w swym debiucie "Rycerz".

Na przestrzeni lat wcielał się w bohaterów skomplikowanych, charyzmatycznych, zapadających w pamięć. Choć życie zawodowe było pełne sukcesów, jego życie prywatne było bardziej skomplikowane. Przez lata miał trudne relacje ze swoimi dziećmi.

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Jan Frycz: jego relacje z dziećmi były skomplikowane

Jan Frycz doczekał się szóstki dzieci, z dwóch małżeństw. W wieku 22 lat poślubił aktorkę Grażynę Laszczyk, koleżanką z krakowskiej PWST, z którą miał córkę Gabrielę. Po rozstaniu z pierwszą żoną związał się z Agatą, która w chwili, gdy się poznali, uczęszczała jeszcze do liceum. Z nią doczekał się piątki dzieci - Antoniego, Michała, Wojciecha, Marii i Olgi.

Olga Frycz, aktorka znana z "M jak miłość", "Domu nad rozlewiskiem" czy "Uwikłanych", miała przez lata ogromny żal do ojca, o to, że porzucił rodzinę. W chwili rozstania rodziców miała 9 lat.

"Wyprowadził się, gdy byłam mała i rzadko się widywaliśmy" - mówiła swego czasu na łamach Party. Podobno Jan Frycz przez osiem lat nie widywał swoich dzieci.

Olga Frycz, Jan Frycz Wojciech Olkusnik/East News, Wojciech Olkusnik East News

Jan Frycz i Olga Frycz: aktorka miała ogromny żal do ojca

Aktorka opowiadała w mediach o trudnej relacji z ojcem, wspominając o sytuacji w jakiej zostawił jej mamę i rodzeństwo. Wyznała, że po odejściu ojca ledwo wiązali koniec z końcem.

"Chodziliśmy w tych samych ciuchach: brat po siostrze, siostra po bracie" - opowiadała.

W wywiadach aktorka wspomniała również, że to przez interwencję ojca nie dostała się do wymarzonej szkoły teatralnej. Jan Frycz był przeciwny jej decyzji, aby zawodowo zająć się aktorstwem.

"Wiem, że coś komuś szepnął i nie dostałam się do szkoły, o której marzyłam od lat. Nie chciał, żebym została aktorką, mówił, że dla kobiety to jest zawód podobny do prostytucji" - mówiła na łamach Twojego Stylu.

Jan Frycz i Olga Frycz: zdołali naprawić swoje relacje

Ich relacje zaczęły się zmieniać, kiedy Olga Frycz została mamą. Tygodnik "Na Żywo" informował, że aktor stara się naprawić relacje z córką. Do ich pojednania doszło po wypadku samochodowym, jakiemu aktor uległ w 2015 roku, a ich relacja stała się partnerska.

"Pewnych rzeczy nie da się już naprawić, bo dzieciństwo bez ojca rzutuje na przyszłość i na późniejsze wybory. Ale jedyne, co możemy teraz zrobić, to budować dobre relacje" - mówiła Olga Frycz.

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