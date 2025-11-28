Jan Englert bohaterem filmu. Pokazali nieznane oblicze polskiego aktora

"Jan Englert. Spróbuję jeszcze raz pofrunąć": Wyjątkowy dokument o polskim aktorze

Bohater filmu mówi także o swej relacji z żoną, aktorką Beatą Ścibakówną. "Mnie Beata bardzo zmieniła, nie starając się o to" - zdradził. - "Myślę, że ja zmieniłem bardzo Beatę, nie starając się o to. Oddając coś z siebie albo biorąc coś z kogoś, zmieniamy się".

Beata Ścibakówna podkreślała ze swej strony: "Mam do niego zaufanie jako do reżysera. Dobrze się z nim pracuje. Wie, czego chce, jest przygotowany, ma pomysł, jest twórczy, ma niewyczerpaną wyobraźnię. Cały czas coś nowego przychodzi mu do głowy".

"Pomysł, by nakręcić dokument o Panu Janie pojawił się w głowie Marka Bukowskiego, współproducenta filmu, który dobrze zna Jana Englerta z tenisowego kortu. Potem w prace włączyła się Beata Ścibakówna, producent Michał Szymanowicz, a następnie i ja" - wyjawił reżyser.

"Wielkim atutem jest moim zdaniem pojawienie się na ekranie Heleny Englert, która wnosi inną pokoleniową wrażliwość, cenny rodzaj bezpośredniości. Mówiąc o ojcu, nie wstydziła się ukazać prawdziwego wzruszenia" - dodał Maciej Dancewicz.

W filmie wypowiadają się również przyjaciele i współpracownicy Jana Englerta, w tym Anna Dymna, Maja Komorowska, Małgorzata Kożuchowska, Danuta Stenka, Joanna Szczepkowska, Ewa Wiśniewska, Piotr Adamczyk, Juliusz Machulski, Jan Frycz i Zbigniew Zamachowski.

Premiera dokumentu "Jan Englert. Spróbuję jeszcze raz pofrunąć" już 1 grudnia! Film trafi do wybranych kin studyjnych, od 8 grudnia znajdzie się m.in. w repertuarze warszawskiego Kina Iluzjon.