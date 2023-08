"W żadnym przypadku nie była to natychmiastowa zgoda. Musiałem to najpierw przegadać. Szukałem rady u przyjaciół, rodziny, a także wielu aktorów" - wyznał Jamie Dornan w podcaście "Happy Sad Confused", pytany o przyjęcie roli kochającego sadomasochizm milionera. Jak przypomniał portal "Variety", Dornan nie był pierwszym kandydatem do tej roli. Casting do "Pięćdziesięciu twarzy Greya" wygrał Charlie Hunnam ("Synowie anarchii"), ale ostatecznie nie wystąpił w produkcji.

Jamie Dornan: Wiedziałem, że krytycy będą tym gardzić

"Kiedy nie dostałem roli, poczułem pewien rodzaj ulgi. Wiedziałem, że ten drugi facet może zostać zniszczony. Być może on czuł to samo... Nagle znów byłem brany pod uwagę, ale miałem znacznie mniej czasu na podjęcie decyzji. Zostałem obsadzony w tej roli na pięć tygodni przed rozpoczęciem zdjęć. Wiedziałem, z czym się to wiąże. Wiedziałem, że fani pokochają ten film i zarobi krocie, ale krytycy będą nim gardzić. Tak było z książkami, a my podążaliśmy ich drogą. Byliśmy im wierni i wiedzieliśmy, co z tego wyniknie" - opowiadał Dornan.

"Filmy, które zostały nakręcone dla fanów i które fani kochają, mogą być postrzegane jako sukces. Jestem wdzięczny Dakocie (Johnson - przyp. red.), że daliśmy radę i wystąpiliśmy w czymś, co fani nadal lubią. A i niektórzy krytycy zupełnie zmienili swoje zdanie" - podsumował gwiazdor, który w rolę Greya wcielał się w trzech filmach. W sumie na całym świecie zarobiły one 1,3 mld dolarów.

Jamie Dornan: Aktor jednej roli?

A czy Jamie Dornan nie martwi się, że zostanie zapamiętany wyłącznie jako Christian Grey? "Szczerze mówiąc, po prostu o tym nie myślę" - powiedział aktor w rozmowie z portalem "MovieWeb".



"Gdybym o tym myślał, byłoby to szkodliwe dla wszystkich wokół mnie i wpływałoby na naszą pracę w danym momencie. Nie mogę kontrolować tego, jak ludzie mnie postrzegają. Wiem, że oni patrzą na aktorów przez pryzmat ról, które grali, ale nie mam na to wpływu. Nie zastanawiam się nad tym" - dodał.



Dornana można aktualnie oglądać w szpiegowskim widowisku sensacyjnym Netfliksa - "Misja Stone" . W 2023 roku ma też zadebiutować drugi sezon serialu "Turysta" z jego udziałem. 15 września bieżącego roku do kin trafi też film Kennetha Branagha "Duchy w Wenecji" . To trzecia wyreżyserowana przez niego ekranizacja powieści Agathy Christie. W filmie obok Dornana i Branagha wystąpili też m.in. Kelly Reilly, Michelle Yeoh, Tina Fey oraz Riccardo Scamarcio.