James Bond stanie na drodze Batmanowi?

Podczas gdy fani powieści Iana Fleminga i kultowej serii filmów o Jamesie Bondzie nie kryją ekscytacji z powodu castingu Roberta Pattinsona, miłośnicy komiksów DC mają powody do niepokoju. Rola Agenta 007 to poważne zobowiązanie, w wyniku którego aktor będzie musiał na wiele lat zacieśnić współpracę z Amazonem, rezygnując przy tym z wielu pobocznych projektów, jakie do tej pory miał w zanadrzu. Wszystko wskazuje na to, że ofiarą bondowskiego castingu mogą być wyczekiwane kontynuacje filmów o Batmanie.

Robert Pattinson wniósł do roli Bruce'a Wayna powiew świeżości - krytycy docenili jego mroczną postawę, niepokojące, przenikliwe spojrzenie i aurę tajemniczości wokół superbohatera z Gotham City. Fani "Batmana" od czasu premiery filmu w 2022 roku z niecierpliwością czekają na długo zapowiadaną kontynuację. Produkcja spotkała się jednak z wieloma przeszkodami, które uniemożliwiły twórcom w pełni zaangażować się w pracę nad sequelem. W chwili obecnej zadanie to skomplikowało się jeszcze bardziej.

Co dalej z trylogią o Batmanie? Prognozy nie są zbyt optymistyczne

Jak sugeruje portal The Wrap, powołując się na swoje źródła, wyczekiwana druga odsłona serii o Batmanie może być ostatnią, jaką otrzymają fani uniwersum DC. Choć casting Pattinsona do roli Bonda nie jest bezpośrednią przyczyną fiaska serii, z pewnością przyczynił się on do jej ostatecznej klęski.

Kłopoty z realizacją "Batmana II" sięgają wielu lat wstecz. Pierwotnie sequel miał trafić do kin w 2025 roku. Do opóźnienia produkcji przyczyniły się jednak strajki scenarzystów i aktorów, konieczność wprowadzenia zmian w scenariuszu, a w końcu sprawy rodzinne reżysera Matta Reevesa, które uniemożliwiły mu dalszą pracę.

W październiku ogłoszono, że amerykańskiego twórcę wspomoże na planie reżyser "Ocean's Eleven" Steven Soderbergh. Zdjęcia do kontynuacji zostały wznowione stosunkowo niedawno, a według doniesień zagranicznych mediów mają zakończyć się dopiero w pierwszej połowie przyszłego roku.

Jeśli nic nowego nie stanie na przeszkodzie twórcom filmu, "Batman II" trafi do kin 16 lutego 2028 roku. Producenci nie poinformowali, czy w obliczu nowej posady Pattinsona mają zamiar kontynuować serię z innym gwiazdorem.