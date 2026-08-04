James Bond powraca! Wkrótce wszystko stanie się jasne

Mary Kosiarz

Oprac.: Mary Kosiarz

Wkrótce poznamy nowego Bonda. Do sieci trafiły nowe informacje dotyczące nowego tytułu z serii o Agencie 007. Producentka filmowa Amy Pascal zdradziła w jednym z wywiadów, kiedy dokładnie ogłoszony zostanie główny aktor filmu Denisa Villeneuve'a.

Daniel Craig w różowej aksamitnej marynarce i muszce na premierze "Nie czas umierać" przed napisem w tle.
Daniel Craig na premierze filmu "Nie czas umierać"Ian GavanGetty Images

Kiedy poznamy nowego Jamesa Bonda? Padła data

Spekulacje wokół tego, który aktor przejmie rolę Jamesa Bonda po Danielu Craigu trwają od kilkunastu miesięcy. Fani wymieniają się coraz to nowszymi doniesieniami i teoriami, wśród potencjalnych kandydatów wymieniając choćby Jacoba Elordiego, Aarona Taylora-Johnsona czy Calluma Turnera.

Wygląda na to, że nareszcie dostaliśmy od twórców "Bonda" konkrety dotyczące przyszłości kultowego brytyjskiego agenta. Wielokrotnie nominowana do Oscara producentka filmowa Amy Pascal, której ostatnim sukcesem w karierze jest film "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", w rozmowie z Variety oświadczyła, kiedy ogłoszone zostanie nazwisko głównego aktora.

"Powiedziałabym, że koniec roku to dobry moment na takie oświadczenia" - powiedziała.

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Pascal dodała, że poszukiwania nowego Bonda są niezwykle pracochłonne, ponieważ poprzedni odtwórca, Daniel Craig, postawił poprzeczkę bardzo wysoko.

"To musi być coś naprawdę innego, poruszającego, ekscytującego i nowego" - podsumowała.

Amy Pascal, producent filmowy David Heyman i reżyser Denis Villeneuve są obecnie na finiszu procesu castingowego. Według medialnych doniesień na ten moment branych pod uwagę jest od 5 do 7 brytyjskich aktorów.

Najnowszy ranking bukmacherów w roli lidera stawia Calluma Turnera. Prawdopodobieństwo, że to właśnie on zastąpi Craiga wynosi 40,7 proc. Na miejscu drugim uplasował się Tom Francis (23,1 proc.), a na miejscu trzecim wylądował znany z "Enoli Holmes" Louis Partridge (18 proc.). W zestawieniu znaleźli się jeszcze Harris Dickinson i Aaron Taylor-Johnson.

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