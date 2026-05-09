James Bond nowego pokolenia. Gwiazdor "Frankensteina" coraz bliżej kultowej roli

Katarzyna Ulman

Kolejne przetasowania na liście kandydatów do roli Jamesa Bonda. Według informacji dwóch dziennikarzy, na jedno z czołowych miejsc w wyścigu o fuchę agenta 007 wysunął się gwiazdor "Frankensteina".

James Bond: trwają poszukiwania nowego odtwórcy kultowej roli

Nowy film o Jamesie Bondzie powstanie dla Amazon MGM Studios. Rodzina Broccolich, która dotychczas stała za prawami do serii, sprzedała je koncernowi na początku 2025 roku. Za kamerą nowej superprodukcji stanie Denis Villeneuve, twórca znany z takich hitów jak "Diuna", "Nowy początek" czy "Labirynt".

Od wielu miesięcy trwają poszukiwania aktora, który przejmie rolę po Danielu Craigu - dla wielu jednemu z najlepszych odtwórców postaci agenta 007. Co kilka dni pojawiają się nowe doniesienia i nazwiska. W gronie następców Craiga wymienia się Jacoba Elordiego ("Wichrowe Wzgórza", "Frankenstein"). Według dziennikarki Mariny Hyde aktor znajduje się dość wysoko na liście aktorów, którzy mogą zagrać Bonda.

James Bond: Jacob Elordi na czele listy?

Serwis Digital Spy cytuje wypowiedź Hyde, której udzieliła w podcaście "The Rest is Entertainment", który prowadzi wspólnie z Richardem Osmanem. W programie dzielą się interesującymi plotkami zza kulis filmowego świata.

"Muszę powiedzieć, że usłyszałam od kilku osób, iż Jacob Elordi wysunął się na prowadzenie" - mówiła, zaznaczając, że wielkie szanse ma również Callum Turner.

Mówią o Elordim dodała: "Ma 28 lat, bez problemu może wcielać się w Bonda przez dekadę, a tego właśnie chce studio. Chcą kogoś, kto będzie twarzą dla całego pokolenia".

