James Bond musi być mężczyzną? Co dalej z agentem 007?

Helen Mirren i Pierce Brosnan występują w nowej produkcji platformy streamingowej Netlix - "Czwartkowy Klub Zbrodni". Ona gra emerytowaną agentkę, on jest jej partnerem. Przy okazji premiery gwiazdy podzieliły się swoimi refleksjami na temat nowego Bonda. Wciąż nie wiadomo, kto zastąpi Daniela Craiga , który po raz ostatni w tej roli pojawił się w filmie "Nie czas umierać".

Czy Bonem może być kobieta? Helen Mirren uważa, że to wykluczone.

"Jestem stuprocentową feministką, ale James Bond musi być mężczyzną. To nie może być kobieta. To po prostu nie działa. James Bond musi być Jamesem Bondem, w przeciwnym razie będzie kimś innym" - wyznała aktorka w rozmowie z "Saga Magazine".



Swoje zdanie na temat kultowej szpiegowskiej serii franczyzy wyraził też Pierce Brosnan .

"Jestem podekscytowany oczekiwaniem na nową osobę, która zagra tę postać. Zobaczymy zupełnie nową energię i życie tego bohatera. Uwielbiam świat Jamesa Bonda. Był dla mnie bardzo hojny. To było jak prezent. Teraz czekam na to, co pokaże nowy kandydat" - stwierdził.

Wciąż nie wiadomo, kto zastąpi Daniela Craiga w roli Bonda. Spekulacje nasiliły się po tym, jak prawa do franczyzy przejął Amazon. Wśród potencjalnych kandydatek do roli pojawiały się kobiety, jednak nikt głośno nie potwierdził, że jest taka możliwość. Wręcz przeciwnie, pojawiły się pogłoski, że szefostwo Amazonu chciałoby obsadzić w roli Bonda brytyjskiego aktora przed trzydziestką. Wiadomo tyle, że film wyreżyseruje Denis Villeneuve na podstawie scenariusza Stevena Knighta, twórcy "Peaky Blinders".