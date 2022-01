W 2015 r. James Belushi , aktor znany z komediowej serii "K-9" , założył plantację marihuany w Oregonie, by produkować ją do celów medycznych. Jego farma ma 38 hektarów. 67-latek na swojej rolniczej pasji zarabia podwójnie, gdyż jest też bohaterem reality show "Growing Belushi", który emituje telewizja Discovery - obecnie pokazywany jest drugi sezon.

Belushi jest entuzjastą wykorzystywania marihuany w celach leczniczych. "Pomaga w terapii przeciwko Alzheimerowi, jest dobra na bóle głowy i pleców, zespół stresu pourazowego czy drgawki" - wymienia w rozmowie z portalem Yahoo.

Gwiazdor jest przekonany, że gdyby prozdrowotne właściwości marihuany były znane 40 lat temu, jego starszy brat John Belushi , gwiazdor filmu "Blues Brothers" , nie umarłby z powodu przedawkowania heroiny i kokainy.

Jak przypuszcza James, problem z narkotykami u Johna mógł być konsekwencją encefalopatii bokserskiej, która związana jest z przewlekłym urazowym uszkodzeniem mózgu. Ta choroba neurologiczna była pokłosiem tego, że w liceum John grał w futbol amerykański.

Belushi przyznaje, że to śmierć brata zainspirowała go do tego, by zająć się uprawą marihuany. Ale nie tylko on jest fanem tej używki, bo do mniej lub bardziej regularnego korzystania z jej dobroczynnych właściwości przyznaje się także Susan Sarandon , Rod Stewart czy David Letterman .



